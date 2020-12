Unieuro, ricavi in crescita per il black friday, nonostante le chiusure festive: +63% dell'online

L'Unieuro, dal suo quartier generale di Forlì, calcola di aver registrato ricavi in crescita nel mese di novembre per la vendita di elettronica di consumo ed elettrodomestici, nonostante le misure restrittive in essere, che hanno comportato la chiusura nei soli giorni festivi e prefestivi di circa la metà dei negozi diretti. La performance, che segue l’altrettanto positivo andamento di settembre e ottobre, è legata al successo della campagna promozionale “Change Black Friday”, il Black Friday della tecnologia “che cambia la vita”, che ha preso avvio il 3 novembre per concludersi il 3 dicembre.

La campagna ha proposto alla clientela un susseguirsi di panieri di prodotti fortemente scontati, evolutisi e ampliatisi via via in vista del finale della promozione, ed è stata condotta con successo pur in un contesto reso ancora una volta complesso dall’epidemia Covid-19, che ha impattato sull’accessibilità ai clienti della rete di negozi fisici, in particolare diretti. Ottima performance invece per i negozi affiliati, solo marginalmente impattati dalle restrizioni.

A beneficiare della situazione è stato di conseguenza il canale online, con la piattaforma Unieuro.it che ha registrato un incremento del 63% del numero di ordini e un aumento a doppia cifra percentuale del valore medio degli stessi rispetto al periodo 3 novembre – 3 dicembre 2019 e che ha potuto avvalersi dei servizi omnicanale quali 'autoritiro' e 'Clicca&ritira' per meglio gestire l’importante picco operativo. Monclick, controllato al 100% da Unieuro, ha a sua volta raggiunto nuovi record in termini di ordini e fatturato grazie alla campagna “Mon Black Friday”. Durata dal 13 al 30 novembre, la campagna ha registrato un incremento del numero di ordini pari al 63%, raggiungendo l’apice nel giorno del Black Friday.

In generale, la maggior parte delle categorie merceologiche ha registrato vendite in incremento rispetto al 2019, supportate anche dai trend di mercato innescati dalla situazione emergenziale quali smart working, didattica a distanza e ricerca del massimo comfort casalingo. Il 'Grey' si è pertanto imposto come la categoria a più elevata crescita, con l’informatica e gli accessori a guidare le vendite: non a caso, il prodotto più ordinato dell’intero periodo promozionale sono stati gli auricolari true wireless Apple AirPods, di cui i clienti hanno richiesto un totale di ben 39.000 pezzi.

Spiega Giancarlo Nicosanti Monterastelli, amministratore delegato di Unieuro: “Il successo del Change Black Friday è maturato in un contesto di mercato a dir poco peculiare e caratterizzato da una forte domanda da parte dei consumatori, da un mix di canale influenzato dalle restrizioni e da una sempre accesa concorrenzialità, on e offline. Usciamo quindi forti e rinfrancati da un mese di novembre ancor più significativo che in passato, capace di testimoniare come la strategia omnicanale che Unieuro persegue da anni, incentrata sulla presenza su tutti i touch point fisici e digitali e sull’importanza del servizio al cliente, sia vincente anche in momenti di discontinuità come quello che stiamo vivendo”.