Valore Appennino: anche Cna alla conferenza regionale della montagna

La Conferenza della Montagna 2022, organizzata dalla Regione Emilia-Romagna a Santa Sofia, è stata un’opportunità per dialogare su temi e strategie di rafforzamento delle politiche attive dedicate ai territori, ai servizi e alle persone che vivono il nostro appennino.

“Un’analisi attenta del territorio e della governance istituzionale, del sistema economico e produttivo, dei servizi ai cittadini e ai pensionati - spiega CNA Forlì-Cesena, presente al convegno – offrono la possibilità di prepararsi alle sfide del futuro, di promuovere le buone pratiche e le esperienze positive di innovazione e rilancio e di definire proposte operative per il prossimo futuro. Ecco, quindi, che momenti istituzionali come questi, possono trasformarsi in un'occasione per confrontarsi su quale futuro vogliamo per il nostro territorio”.

CNA è infatti presente in Appennino con 1500 imprese associate e oltre 2000 pensionati e cittadini. Una grande comunità coesa in territori ricchi di potenzialità economiche, sociali e culturali