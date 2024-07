Valorizzare le idee imprenditoriali giovanili: l'Ex Santarelli sarà la casa di "Start Up Creation Lab"

Fornire strumenti utili allo sviluppo imprenditoriale a giovani talenti. Questo l'obiettivo del progetto "StartUp Creation Lab", promosso dal Laboratorio Aperto di Forlì, in partenza a settembre. Il percorso, viene illustrato, "si pone l’obiettivo di sviluppare conoscenza e cultura imprenditoriale, stimolare l’innovazione del tessuto imprenditoriale e valorizzare le idee imprenditoriali giovanili". Gli incontri, che si concluderanno a dicembre, si terranno presso il Laboratorio Aperto di Forlì - Ex Asilo Santarelli, in via Caterina Sforza, 45.

Il progetto è patrocinato dall’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, progettato in collaborazione con l’Arin – Unità di processo Kto – nuova imprenditorialità dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, e realizzato grazie ai Fondi Europei della Regione Emilia-Romagna. L’iscrizione e la partecipazione sono gratuite. Per inviare la propria candidatura è necessario compilare il form sul sito https://www.laboratorioapertoforli.it/attivita/start-up-creation-lab/

Programma

Cos'è una start up?

Seminario

Introduzione ai concetti fondamentali sulle start up, esplorando le caratteristiche distintive e le differenze rispetto alle aziende tradizionali.

Workshop – Hackathon pt.1

Un workshop progettato per stimolare la creatività e l'innovazione attraverso la definizione di cluster tematici, definiti in collaborazione con UNIBO, per porre le basi per la creazione dei team e per la definizione di progetti imprenditoriali.

Imprenditorialità vs Imprenditività: un confronto

Seminario

Analisi comparativa tra imprenditorialità e imprenditività, evidenziando le caratteristiche comportamentali e le competenze alla base di un atteggiamento imprenditoriale.

Scenari di innovazione: condivisione degli scenari di innovazione per lo sviluppo di nuove idee di impresa in ambiti verticali

Seminario

Esplorazione degli scenari di innovazione attuali e futuri, con particolare attenzione ai settori specifici, per stimolare la generazione di nuove idee imprenditoriali.

Workshop – Hackathon pt.2

Prosecuzione dell’idea generation del workshop n. 1 con perfezionamento degli ambiti di sviluppo delle start up con l’obiettivo di risolvere sfide reali o migliorare processi esistenti della contemporaneità.

Business Model Canva

Seminario

Presentazione del Business Model Canva come strumento per progettare e visualizzare il modello di business di una start up, con un focus specifico sulla sostenibilità economico-finanziaria dell’impresa.

Approccio Lean per il lancio di startup

Seminario

Introduzione alla metodologia Lean Startup, con focus su come ridurre i rischi e massimizzare l'efficienza durante il lancio di una nuova impresa.

Workshop - Business Model Canvas e Approccio Lean

Esercitazione pratica per mettere a frutto le conoscenze acquisite nei due precedenti moduli con mentoring ai team per strutturare e visualizzare i loro progetti utilizzando il Business Model Canvas e l’approccio Lean. I partecipanti riceveranno supporto pratico per mettere nero su bianco le loro idee.

Team: competenze e soft skill

Seminario

Esplorazione delle competenze chiave e delle soft skill necessarie per costruire e gestire un team di successo in una start up.

L’arte dello Storytelling

Seminario

Tecniche di pitching e storytelling per presentare efficacemente la propria idea di impresa a potenziali investitori e stakeholder.

Workshop - Storytelling e Pitching

Esercitazioni pratiche sui progetti in fase di sviluppo per imparare a presentare la propria idea di start up in modo efficace e concreto.

Project Work - 2 incontri

Incontri pratici con esperti di innovazione e startup, pensati per migliorare i project work. Gli incontri sono mirati a mettere in pratica le conoscenze teoriche acquisite nelle precedenti lezioni e ricevere feedback personalizzati per ottimizzare i progetti.

Presentazione finale dei progetti

Evento conclusivo in cui i partecipanti presenteranno i loro progetti, mettendo in pratica le competenze teoriche e pratiche acquisite e ricevendo feedback da esperti provenienti da diversi settori.