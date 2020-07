Vem Sistemi rimanda al 2021 la convention simbolo dell'azienda

Slitta al 2021 il tradizionale appuntamento da oltre 15 anni a questa parte del "VemFwd", la convention di Vem Sistemi prevista solitamente in autunno e che offre spunti di riflessione sul presente delle tecnologie e sugli sviluppi futuri del mondo digitale. Per il 2020 era stato scelto un palcoscenico ricco di interventi capaci di mettere in risalto le dimensioni collaborative del dibattito fra “centralità dell’uomo e nuove tecnologie” rispetto ai profondi cambiamenti che hanno invaso la vita di tutti.

Come spiega Stefano Bossi, amministratore delegato di Vem sistemi, "abbiamo preso questa decisione per restare fedeli alla nostra visione: la tecnologia è un elemento che abilita e amplifica le relazioni e la possibilità che le persone hanno per collaborare, migliorarsi, raggiungere nuovi traguardi. Il nostro evento simbolo non poteva semplicemente essere trasformato in un evento virtuale, perché vogliamo mantenere integri il suo spirito e la sua anima che, dal punto di vista della relazione non possono essere trasferiti al 100% attraverso uno schermo".

"Il digitale ha un grande potere divulgativo, ma lo ‘scambio’, il grande valore aggiunto di Vemfwd, non può essere mediato dalla tecnologia, deve essere un’esperienza dal vivo - evidenzia Bossi -. Volendo guardare oltre Vemfwd, sono convinto che le relazioni digitali non possono e non devono sostituire quelle reali: la vera sfida per il prossimo futuro sarà quella di ripensare i modelli organizzativi in modo tale che i due mondi possano convivere creando un nuovo equilibrio".