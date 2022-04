Ventesima edizione per il progetto di Crescita Professionale: nuovi tirocini per laureati

Parte in questi giorni il ventesimo ciclo annuale del progetto di Crescita Professionale, una delle più importanti iniziative della Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche - Multifor, che offre ai giovani laureati la possibilità di mettersi alla prova con un tirocinio di 6 mesi da realizzare presso aziende le aziende del territorio.

In questo momento si sta svolgendo la fase di raccolta dei possibili candidati che verranno esaminati dal comitato di esperti della Fondazione e selezionati per la presentazione alle imprese interessate. I tirocini si svolgeranno poi nella seconda parte dell’anno, con durata semestrale e un’indennità di partecipazione per ogni tirocinante.

Il Progetto di Crescita Professionale ha 19 anni di età e in questo arco di tempo ha dato la possibilità a tanti giovani di trovare collocazione all’interno delle aziende del territorio. L’iniziativa è realizzata grazie ai protocolli di intesa che legano la Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche - Multifor ai Campus di UNIBO, di Forlì e Cesena, all’esperienza sul campo messa a disposizione delle Associazioni (Confindustria, Confartigianato, Cna, Confcooperative, Legacoop, Confesercenti, Confcommercio, Coldiretti, Confagricoltura), al sostegno assicurato da La Bcc ravennate forlivese e imolese. I giovani laureati in cerca di occupazione possono candidarsi inserendo il curriculum sul sito della Fondazione www.dallefabbriche-multifor.it entro il 20 luglio. Per ulteriori informazioni a.como@dallefabbriche-multifor.it - tel. 0543 22146