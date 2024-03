Vertenza Hera, l'azienda replica ai sindacati: "Il confronto rimane aperto"

"Il confronto rimane aperto nell’interesse dei lavoratori". Il Gruppo Hera risponde così a Fp Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Fiadel, Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Flaei-Cisl, Uiltec-Uil, aggiungendo inoltre che "il 19 marzo 2024 le organizzazioni sindacali hanno deciso di non presentarsi all’incontro già programmato sui temi oggetto di confronto con l’azienda e il 20 marzo hanno dichiarato di voler proseguire nello stato di mobilitazione, attraverso il ricorso al blocco degli straordinari e prevedendo un’eventuale giornata di sciopero in data ancora da individuare".

"Nonostante le difficoltà conseguenti alla scelta delle Organizzazioni Sindacali di abbandonare il tavolo negoziale e nel reale interesse che l’Azienda ha sempre dimostrato nei confronti dei lavoratori, il Gruppo Hera continua a fornire piena disponibilità per un programma di incontri concreti per raggiungere in tempi brevi un’intesa", viene aggiunto.

"La mancanza di un confronto attivo rischia di impattare significativamente sul riconoscimento di una serie di istituti e investimenti che l’Azienda persegue e realizza in maniera concreta da sempre, per esempio il premio di risultato aziendale e la formazione finanziata - conclude l'informativa -. Anche per queste importanti ragioni, il Gruppo Hera continua con piena convinzione nel suo percorso di apertura al dialogo".