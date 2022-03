Viaggio studio per i giovani di Coldiretti: da Bertinoro e Corniolo a Dubai per un'esperienza unica

Anche una delegazione di Giovani di Coldiretti Forlì-Cesena e Coldiretti Rimini - composta da Marco Bianchi dell’azienda agrituristica "Podere Bianchi" di Rimini, Benedetta Gattamorta dell’azienda agrituristica "La Rocca" di Sogliano, Miranda Poppi della "Cantina Giovanna Madonia" di Bertinoro, Celeste Zeppa dell’agriturismo "I Fangacci" di Corniolo - ha preso parte al viaggio studio a Dubai organizzato da Dinamica per Coldiretti Giovani Impresa regionale e finanziato dal Psr tramite il catalogo verde. Obiettivo dell’esperienza formativa: la conoscenza di realtà imprenditoriali degli Emirati Arabi, l’approfondimento di esperienze per affrontare i cambiamenti climatici con l’utilizzo di tecnologie innovative, il risparmio idrico e la visita all’Expo.

"Nei cinque giorni di studio – racconta Bianchi – abbiamo fatto diverse tappe molto interessanti: Rochester Institute of Tecnology, centro di ricerca dove hanno potuto conoscere progetti per la raccolta robotizzata e nuovi sistemi di risparmio idrico; abbiamo visitato Badia Farm, fattoria che utilizza la tecnologia idroponica e le tecniche di coltivazione verticale per produrre verdure senza fitofarmaci e, ovviamente l’Expo, in particolare negli spazi destinati alla sostenibilità e all’area occupata dall’Italia".

"E’ stata un’esperienza molto formativa che a breve trasmetteremo agli altri membri di Coldiretti Giovani Impresa Forlì-Cesena e Rimini, nel corso di un incontro territoriale. Questa iniziativa - continua Bianchi - infatti fa parte di un progetto che Coldiretti Giovani Impresa di Forlì-Cesena e Rimini si è data all’atto del proprio insediamento: professionalizzare i giovani imprenditori attraverso esperienze formative di conoscenza di altri territori ed imprese innovative, in Italia ed all’estero. Altri progetti sono in cantiere e saranno organizzati nei prossimi mesi".