Vigilanza privata, i sindacati si riuniscono per affrontare le criticità del settore

I rappresentanti dei lavoratori della vigilanza privata e dei servizi di sicurezza si sono riuniti sabato in assemblea, convocata da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil dei territori di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, per affrontare le problematiche del settore. Al centro dell’incontro la piattaforma provinciale che sarà presentata nei luoghi di lavoro e sottoposta a consultazione.

La piattaforma riguarderà le province romagnole, dove operano per lo più i medesimi Istituti di Vigilanza Privata, e cercherà di unificare i trattamenti aggiuntivi al contratto collettivo nazionale di categoria - affermano Ana Laura Cisneros (Filcams Cgil Forlì Cesena), Michele Dall’Ara (Fisascat Cisl Romagna) e Anna Lisa Pantera e Maurizio Milandri (Uiltucs Forlì e Cesena) -. La piattaforma si propone di introdurre miglioramenti normativi in tema di congedi parentali, genitorialità, con particolare attenzione sulla salute e sicurezza, tematiche di genere, nuovi diritti, l’aumento dell’importo dei buoni pasto fermo da anni in tutti gli Istituti delle provincie".

I sindacati provinciali auspicano "la fondamentale disponibilità alla discussione anche da parte degli Istituti di Vigilanza e delle Associazioni datoriali in questo nuovo percorso di rinnovo degli Accordi Provinciali. Nel corso del tempo la vigilanza privata e i servizi di sicurezza hanno visto un aumento dei compiti, delle responsabilità sociali garantendo l’apertura e il funzionamento dei pubblici uffici, la sicurezza dei trasporti terra mare e aria, dei siti energetici pubblici e privati, dei siti di interesse storico e delle committenze private garantendo la sicurezza della cittadinanza spesso a costo della propria sicurezza". Le sigle sindacali, chiederanno un calendario d’incontri alle associazioni datoriali di settore e agli istituti operanti nei territori Provinciali "per affrontare le criticità e le soluzioni finalizzate al rinnovo dei Contratti Collettivi Provinciali".