Villa Selva, se ne parla al Ministero. Buonguerrieri (Fdi): "Più competitività per la zona industriale"

Il polo produttivo di Villa Selva di Forlì approda sul tavolo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Mercoledì l'Amministrazione comunale di Forlì, guidata dal sindaco Gian Luca Zattini, è stata accompagnata dal deputato di Fratelli d'Italia Alice Buonguerrieri al MIT, dove era stato organizzato un incontro con il Vice Ministro Galeazzo Bignami.

"Il potenziale sviluppo dei nuovi comparti a Villa Selva è un tassello strategico per Forlì e la Romagna - commenta il parlamentare - I progetti in corso mirano a un nuovo assetto dell'area tale da permettere le future espansioni della zona industriale: l'obiettivo è la realizzazione di un polo produttivo di alto profilo organizzativo, dotato delle migliori condizioni di accessibilità territoriale, adeguatamente attrezzato e dotato di servizi in misura tale da garantire la competitività delle condizioni insediative. In questo quadro l'intermodalità rappresenta un valore aggiunto".

L'area industriale di Villa Selva è inserita in un corridoio infrastrutturale strategico che mette in rete l'autostrada, la tangenziale di Forlì, l'aeroporto, la nuova Via Emilia e - attraverso la Cervese adeguatamente potenziata - il porto di Ravenna. Il tutto con la connessione diretta allo scalo merci ferroviario.

"Con questo sviluppo e questa programmazione territoriale - rimarca Buonguerrieri - Si dà una specifica polarizzazione allo sviluppo industriale, innalzando i servizi offerti e rendendo Villa Selva sempre più competitiva rispetto ad altri insediamenti a livello regionale ed extraregionale. Continueremo a seguire da vicino questa partita e, con la preziosa collaborazione del Ministero e del Vice Ministro Bignami, daremo tutto il supporto necessario. A latere dell'incontro, con il Vice Ministro abbiamo fatto il punto sulle infrastrutture del Forlivese e sulle principali necessità, anche relative al nuovo carcere di Forlì".

"Ringrazio il Vice Ministro Bignami e l'Onorevole Buonguerieri per l'interessamento dell' area di Villa Selva - commenta Gian Luca Zattini, sindaco di Forlì - in quanto il potenziamento strutturale porterebbe grande soddisfazione al territorio per quello che riguarda lo sviluppo economico".