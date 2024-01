Il sindaco Zattini visita una delle eccellenze locali: l'azienda trasforma gli spazi esterni in ambienti da vivere tutto l'anno

Lunedì il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, affiancato dall’assessore Valerio Melandri, ha visitato lo stabilimento di "New Time S.p.A", specializzata nella vendita, progettazione e installazione di vetrate panoramiche (VePa), pergole e infissi, ubicato in via Campo dei Fiori 4, presso il complesso de Il Gigante. Il primo cittadino, di fronte all'amministratore unico Paolo Cimatti e a tutta l’azienda si è complimentato in prima persona “per la qualità dell’organizzazione produttiva e il valore dell’azienda che è leader nazionale affermata ai massimi livelli, testimone di quella concretezza romagnola che sa unire l’esperienza all’innovazione”.

Dopo aver visitato l’intero stabilimento di oltre 5mila metri quadrati, Zattini ha poi concluso la mattinata facendo i “complimenti alla proprietà, alla dirigenza e a tutte le maestranze per la professionalità e la passione”, aggiungendo che New Time S.p.A. rappresenta “un’eccellenza del nostro territorio di cui essere fieri”. L'azienda è nata nel 2004, con un trend di crescita che continua ad espandersi, ed oggi punto di riferimento per aver rivoluzionato il concetto di outdoor, trasformando gli spazi esterni in ambienti da vivere tutto l'anno.

Proprietaria di vari brand affermati in tutto il territorio nazionale come Belle Vetrate Scorrevoli, Belle Pergole e Belle Finestre, New Time è una realtà giovane che si è distinta nel panorama economico-finanziario italiano grazie al suo operato e i tre importanti riconoscimenti ricevuti, il Premio Felix 2021 per l’industria e Le Fonti Awards 2022 e 2023, ne sono la chiara testimonianza. Oggi vanta più di 200 collaboratori che operano nella sede principale di Forlì e oltre 650 professionisti impiegati su tutto il territorio nazionale.