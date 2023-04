Delegazione col sindaco in visita al mobilificio Ranieri, oggi guidato dai tre figli del fondatore

Una delegazione col sindaco di Meldola Roberto Cavallucci, il Presidente di Confartigianato Forlì Luca Morigi ,il Segretario Mauro Collina ela referente territoriale Elena Zanetti ha visitato una delle storiche aziende meldolesi: il “Mobilificio Ranieri Franco snc” oggi guidato dai figli del fondatore Daniele, Paolo e Roberta. "Il “Mobilificio Ranieri Franco” è una delle aziende più rappresentative e punto di riferimento nel settore dell’arredamento su misura non solo nel mercato locale, ma in tutta Italia. La passione per l’ebanisteria affonda le proprie radici in tempi lontani; è infatti il bisnonno dei tre fratelli Ranieri ad avviare per primo l’attività, trasferendo al padre Franco, che ne raccolse l’eredità sin da giovanissimo, i segreti del mestiere che gli hanno permesso di avviare nel 1965 quella che, ancora oggi, è una realtà in espansione con 6 mila metri di superficie, fra area espositiva, officina per la falegnameria e gli uffici di progettazione. Un amore per il bello che Franco ha trasmesso ai figli Daniele, Paolo e Roberta che oggi portano avanti, con orgoglio, la storica attività di famiglia. Ai Fratelli Ranieri, che con amore e competenza guidano questa bellissima realtà dell'artigianato locale, giungano, dal Sindaco Roberto Cavallucci e dall’Assessore alle Attività Produttive Simona Zuccherelli, gli auguri di buon lavoro e un grazie per la calorosa accoglienza", commenta il sindaco Cavallucci.