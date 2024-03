Fatturato da oltre 30 milioni e 65 dipendenti, il sindaco visita l'azienda che produce carta e gel: "Punto fermo dell'economia forlivese"

Due stabilimenti produttivi di oltre 13mila metri quadrati, 65 dipendenti e un fatturato di oltre 30 milioni di euro. Fondata oltre 60 anni fa Ceracarta è specializzata nella produzione e vendita di carte speciali per apparecchi di registrazione dati destinate a molteplici settori, nonché di biglietti per trasporti, di etichette e prodotti per l’identificazione, la tracciabilità e la sicurezza. Il sindaco Gian Luca Zattini ha incontrato i vertici dell'azienda: "La famiglia Bandini è un punto fermo del panorama imprenditoriale forlivese. Sinonimo di serietà e lungimiranza, l’azienda ha saputo cogliere le opportunità del mercato sanitario ampliando il proprio segmento produttivo. In città come all’estero sono garanzia di sviluppo e occupazione".

Nel corso degli anni la tradizione ha lasciato spazio all’innovazione affiancando alle storiche produzioni per il settore sanitario di carte per Elettrocardiogramma, Eeg, Ctg, le produzioni di gel ecografici per i sistemi laser e ad ultrasuoni, gel sterili e non, elettrodi per Ecg, carte ecografiche Sony e Mitsubishi di cui è il principale distributore in Europa, etichette speciali per laboratori e centri trasfusionali fino ad arrivare alle produzioni più recenti di etichette con tecnologia Rfid (Radio Frequency Identification) per garantire la tracciabilità dei prodotti e migliorare l’efficienza della gestione dei processi.