Un pieno di premi al Punta di Ferro: ultimi giorni per partecipare a "Voglia di Vincere". In palio anche una Mercedes ibrida

C'è tempo fino a domenica 1 novembre per partecipare al grande concorso "Voglia di Vincere", che premia i numerosi visitatori del centro commerciale Punta di Ferro di Forlì, oltre ad altri 25 centri commerciali Igd distribuiti in tutto il territorio italiano. "I risultati sono ottimi - è l'aggiornamento sull'andamento dell'iniziativa -. Iniziato il 12 ottobre, il concorso ha raccolto il 40 % di giocate in più rispetto al 2019, nelle prime due settimane di gioco, gratificando la clientela con più di 35.000 premi distribuiti".

Si tratta, viene rimarcato da Igd, di un evento "pensato nel rispetto dei più alti standard di sicurezza grazie alla piena applicazione di tutte le misure utili a tutela sia dei visitatori che degli operatori. Gli ottimi risultati sono sicuramente legati sia al montepremi significativo di oltre 630mila euro, con un numero molto elevato di premi immediati, e che permette tra i 10 ed i 15 vincitori all’ora in ogni centro commerciale interessato, sia alla corretta applicazione di tutte le norme anti-covid. I partecipanti al concorso si stanno peraltro rivelando molto diligenti nel rispettare queste misure.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Questo l montepremi: 250.000 euro in buoni shopping da spendere nelle gallerie commerciali e 20.000 premi di grandi marche (Lycia, Ciao, Biopoint, Amen, Ubena e Essenziale). In aggiunta è prevista un'estrazione finale, con premi orientati al green ed alla sostenibilità, in linea con la mission Igd: una Mercedes Classe A 250 Ibrida EQ Power, 27 e-bike Kalkhoff, 54 Carnet da 1.000 euro in buoni shopping da spendere nei negozi della Galleria Commerciale e 81 tablet Huawei.