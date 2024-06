Votazioni Rsu alla Club House di Forlì, un eletto anche per l'Ugl: "Un gran risultato"

Si sono svolte l'11 giugno le elezioni Rsu alla Club House Italia Spa di Forlì, azienda leader di design (associata a Federlegno e con l'applicazione del contratto collettivo nazionale: “legno industria”) che produce e distribuisce arredo di lusso per alcuni dei più importanti brand internazionali, come Versace, Dolce & Gabbana, Trussardi , Bentley Motors e Bugatti.

Buon risultato per Ugl Romagna che candidava una propria iscritta Francesca Pupillo che è stata eletta, come più votata, nella categoria operai. “Per la nostra sigla sindacale è stato un gran risultato - commenta il segretario territoriale Ugl Romagna, Filippo Lo Giudice -. Francesca ha ottenuto 15 voti su 53 operai votanti, una percentuale molto alta, segno della stima di cui gode in azienda e tra i suoi colleghi".

"Per l'Ugl si tratta della proma volta come Rsu in questa azienda - prosegue il sindacalista -. Questo risultato dimostra l'alto gradimento conquistato dalla nostra rappresentanza sindacale all’interno dell’azienda grazie all’ottimo lavoro svolto dai nostri tesserati. Da parte mia ringrazio Francesca Pupillo per l'ottimo risultato raggiunto e le auguro buon lavoro. Al contempo, ringrazio tutti i lavoratori dell'azienda che hanno voluto dimostrarci la loro fiducia, e garantisco che l'Ugl affronterà con più forza le sfide future che attendono questa importante ditta del comparto industriale del legno”.