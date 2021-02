Webinar di Cna sulla Legge di Bilancio: ultimo appuntamento per conoscere le novità

Ultimi giorni per iscriversi e partecipare al webinar Cna per una panoramica sui provvedimenti che coinvolgono i cittadini

Il 30 dicembre è stata approvata la Legge di Bilancio per il 2021, un provvedimento che contiene numerose disposizioni finalizzate a garantire a lavoratori, famiglie e imprese un sostegno contro gli effetti dell’emergenza da coronavirus. Sono gli ultimi giorni per iscriversi all’ ultimo appuntamento webinar organizzato da Cna Forlì-Cesena per approfondire le numerose novità, comprese nella Legge di Bilancio 2021, che coinvolgono direttamente i cittadini: pensiamo alla proroga della detrazione 110%, al bonus idrico e proroghe potenzialmente interessanti, come l’assegno di natalità, l’opzione donna, l’Ape Sociale, e la Card cultura giovani.

Sono previsti contributi per la sostituzione di apparecchi televisivi, voucher occhiali da vista, conferma acquisto di nuovi veicoli a basse emissioni di Co2, rifinanziati i provvedimenti per l’acquisto e rottamazione moto e il buono mobilità/monopattini. Contributo a fondo perduto per la riduzione dei canoni di locazione. Tutte queste novità saranno illustrate da Fabio Bianchi, responsabile di Cna Cittadini Forlì-Cesena, martedì alle ore 17.30.

Il webinar, della durata di un’ora, è gratuiti previa iscrizione entro lunedì 8 febbraio dal sito www.cnafc.it; è possibile partecipare sia collegandosi da PC che da smartphone. Per maggiori informazioni sul webinar è possibile contattare Alessia Brunelli (tel 0543 770318; alessia.brunelli@cnafc.it).