Webinar di Cna, un focus sulle novità fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2021

Ultimi giorni per iscriversi e partecipare al webinar insieme agli esperti CNA per una panoramica sui provvedimenti fiscali 2021

Il 30 dicembre è stata approvata la Legge di Bilancio per il 2021, un provvedimento che contiene numerose disposizioni finalizzate a garantire a lavoratori, famiglie e imprese un sostegno contro gli effetti dell’emergenza da coronavirus.

Sono gli ultimi giorni per iscriversi al secondo appuntamento webinar organizzato da CNA Forlì-Cesena per approfondire le numerose novità, comprese nella Legge di Bilancio 2021, che riguardano l’ambito fiscale. Tra questi ricordiamo: credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, proroghe di agevolazioni e crediti imposta, fondo per l’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori autonomi e professionisti, e tanto altro.

Tutti i provvedimenti saranno illustrati da Maurizio Zoli, responsabile del servizio Fiscale CNA, martedì 2 febbraio alle ore 17.30. Le prossima ed ultima data è prevista per martedì 9 febbraio con approfondimenti inerenti agli aspetti che riguardano i cittadini, sempre alle ore 17.30.

Tutti i webinar, della durata di un’ora, sono gratuiti previa iscrizione dal sito www.cnafc.it; è possibile partecipare sia collegandosi da PC che da smartphone. Per maggiori informazioni sul webinar è possibile contattare Alessia Brunelli (tel 0543 770318; alessia.brunelli@cnafc.it).