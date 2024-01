Zambianchi intervistato a "Salotto Blu": "Auspico una maggiore presenza romagnola nelle istituzioni regionali"

Alberto Zambianchi ha recentemente lasciato la presidenza delle Camere di Commercio dell' Emilia-Romagna. Da tutti riconosciuto come uomo di grande correttezza professionale e sensibilità nei rapporti interpersonali, Zambianchi è stato in passato Direttore di Confindustria di Forlì e Cesena e Presidente della Camera di Commercio della Romagna. Intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva che andrà in onda stasera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre, ha svolto considerazioni sul ruolo futuro delle Camere di Commercio e delle Associazioni d'impresa. Riconnettendo poi la propria esperienza ha detto: "A me è capitato, in virtù di circostanze anche fortunate, di avere responsabilità in ambiti regionali. Un ruolo importante, che spero di avere ricoperto adeguatamente, oltre che con impegno. Mi sono accorto di quanto sia importante esserci. Spero pertanto che altri romagnoli, donne e uomini, abbiano opportunità simili e non abbiano remore nel coglierle. Mi riferisco a istituzioni diverse, a campi diversi. Una maggiore presenza romagnola può risultare utile a superare incomprensioni e a dare ulteriore spinta alla Emilia Romagna che, non dimentichiamolo mai, è uno dei principali motori economici in Italia e in Europa."