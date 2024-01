Zattini (Ascom) critica la Camera di Commercio: "Chiudere la Fiera? Così si smantella la città"

"Quando venne deciso di dire addio a Fieravicola, noi ci opponemmo, perché avevamo capito che sarebbe stato l'inizio della fine. Le parole del presidente della Camera di Commercio, Carlo Battistini, sulla volontà di 'dismettere' la Fiera purtroppo ci hanno dato ragione. Avremmo preferito non averla". Questa la reazione del direttore di Ascom-Confcommercio, Alberto Zattini, dopo le dichiarazioni di Battistini riguardanti la struttura in via Punta di Ferro. La Camera di Commercio avrebbe infatti suggerito una "sinergia" con la Fiera di Cesena, perché quella di Forlì "da sola non si regge più". Così replica Zattini: "Qui stiamo dismettendo tutto, abbandoniamo anche la Fiera, che Battistini vorrebbe ridurre a luogo per convegni, dimenticando il buon riscontro, stando alle dichiarazioni pubbliche del presidente della Fiera, di alcune delle manifestazioni organizzate in questi anni. Manifestazioni che animavano il territorio e che creavano un indotto al quale, evidentemente, si pensa di rinunciare a cuor leggere".

Zattini non usa giri di parole: "Stanno smantellando la città. Prima c'è stato l'addio a Fieravicola, contro il quale ci siamo sempre battuti perché rinunciare ai propri pezzi pregiati è sempre un brutto segnale, ora leggiamo le intenzioni della Camera di Commercio". E dunque, "se chiudere, o quasi, la Fiera per effettuare dei lavori è la cosa più semplice, allora la voglio semplificare anch'io. Chiudiamo la struttura per la durata dell'intervento, e poi ripartiamo. Certo è che, per farlo, servono risorse da parte dei soci e una volontà politica che, a quanto emerge, pare non esserci. Non si può perdere anche un locale come la Fiera. Auspichiamo per l'ennesima volta che i soggetti politico-istituzionali abbiano un sussulto e intervengano per chiedere un'inversione di rotta. Temiamo però che anche questa volta a prevalere sarà il silenzio. E allora, una volta chiusa la Fiera, o ridotta a spazio per soli convegni, - conclude il direttore di Ascom Confcommercio - sapete per cosa verrà ricordata Forlì? Per il numero spropositato di supermercati. Che bella prospettiva".