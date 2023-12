Zattini (Confcommercio): "Cosa c'è dietro ai 75mila euro donati da Esselunga per le iniziative di Natale?"

"Abbiamo trovato molto interessante l'elenco degli sponsor che hanno versato fondi all'amministrazione comunale per le iniziative di Natale. Tra i nomi spicca quello di Esselunga". Inizia così il ragionamento di Alberto Zattini, direttore di Ascom-Confcommercio, rimasto "perplesso, per non usare altri termini", dopo aver letto quanto riportato dagli organi di informazione.

"Questi 75mila euro che la catena di supermercati ha deciso di versare, come dobbiamo interpretarli?". Come noto è tramontato il progetto di aprire un Esselunga in via Bertini dopo la levata di scudi di associazioni di categoria e cittadini. "Ci sono forse novità delle quali non siamo a conoscenza? Questo è un chiaro ed evidente segnale, che qualcuno ci deve spiegare come interpretare". Ribadisco: "Cosa c'entra Esselunga con la città? C'è un altro accordo con l'amministrazione comunale? 75mila euro donati per le iniziative di Natale? Perché, mi viene da dire, questo è stato fatto a Forlì e non in altre città? Cosa c'è dietro? La domanda mi pare legittima. Già abbiamo criticato l'apertura di Formì, visto l'effetto negativo che sta avendo sulle piccole attività commerciali. Ci stupisce, in negativo, questa corrispondenza di amorosi sensi tra l'amministrazione comunale e la grande distribuzione". Ancora: "Ci dicano perché le luminarie di Forlì e le iniziative di Natale saranno pagate, in parte, da una catena commerciale. L'amministrazione comunale intende rispondere o anche questa volta farà scena muta?".