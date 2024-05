Zattini (Confcommercio): "La pizza in piazza Saffi per tre giorni? Si danneggiano gli imprenditori locali"

Da venerdì 3 a domenica 5 maggio arriva in piazza Saffi il Pizza Festival, appuntamento durante il quale sarà possibile mangiare uno dei piatti più noti della nostra tradizione enogastronomica. Tutto bene? No, secondo Alberto Zattini, direttore di Ascom-Confcommercio. "Riteniamo l'iniziativa inappropriata e inadeguata. Perché questo? Perché il prodotto pizza viene trattato da un numero elevato di pubblici esercizi, in tutta Italia e dunque anche a Forlì". Questa la premessa di Zattini. "Portare per tre giorni in centro storico soggetti che vengono a fare concorrenza agli operatori che pagano affitti e personale, ci sembra un controsenso. Ci sembra più un modo per fare 'cassetto' da parte delle aziende che parteciperanno. Da parte degli organizzatori è una scelta inopportuna, perché in questa maniera si spostano risorse dalle nostre imprese del centro (e non solo), ad altre che provengono da fuori".

Va poi ricordato che "noi non abbiamo bisogno di imparare da altri come fare la pizza". Nel territorio forlivese "abbiamo, solo per fare un paio di esempi, 'La Pizzeria del Corso' di Dovilio Nardi, che nel 1986 donò a Papa Giovanni Paolo II la sua scultura in pasta di pizza, che ha poi organizzato il talent 'King of Pizza', fino alle produzioni gourmet di QBio e QCorner". Insomma "il livello qualitativo delle produzioni nostrane è tale che non abbiamo bisogno di altri 'maestri'". In conclusione "non condividiamo la scelta di portare questa iniziativa in piazza. Danneggerà le pizzerie tradizionali, proponendo un prodotto di qualità che, ribadisco, qui troviamo dappertutto. Tre serate sono davvero tante: per il pizzaiolo forlivese si tratterà di un weekend con incassi ridotti".