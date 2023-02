Zona Iper, Zattini (Confcommercio): "Area commerciale di 24mila metri quadri? La vittima è il centro storico"

"Un'area commerciale da 24mila quadrati, che ospiterà ristoranti e negozi (non di tipo alimentare), sta nascendo accanto al Globo, in via Gordini. Stando alle informazioni di stampa l'intervento fa capo alla società Forlì Nord, a sua volta collegata a Cia -Conad. Tra le tipologie di negozi che dovrebbero insediarsi nel nuovo polo commerciale si parla di abbigliamento, elettronica e bricolage fino a un Mc Donald's, il terzo a Forlì. Sono state le precedenti amministrazioni a creare lo scempio urbanistico che oggi si sta concretizzando sotto ai nostri occhi". Lo spiega il direttore di Ascom-Confcommercio Alberto Zattini.

Poi dettaglia: "Le aree commerciali stanno proliferando come funghi, in base a un diritto concesso in passato. Ovviamente nessuno può limitare tale diritto, questo voglio dirlo chiaramente. Però altrettanto chiaramento non posso non rilevare che diversi errori sono stati commessi. Le passate amministrazioni hanno sì programmato, però hanno programmato questi errori".

La critica di Zattini chiama in causa anche "lo squilibrio di questo pseudo-sviluppo voluto dalle precedenti amministrazioni". Parole che si concretizzano in un affollamento di nuove costruzioni nella zona di via Bertini e in quella che arriva fino al casello autostradale. Per questo il direttore di Ascom parla di "zone commerciali che sono evidentemente sbilanciate. Se prendiamo come riferimento via Bertini e dintorni, qui sta nascendo un polo commerciale che sta spaccando e spaccherà in due la città". Vittima predestinata "di queste politiche insensate" è il centro storico, "che si sta ulteriormente indebolendo. Poche settimane fa una indagine della nostra associazione ha mostrato chiaramente le difficoltà in cui versano diverse strade del centro, con tante attività commerciali purtroppo chiuse da tempo". Come se ne esce? "I buoi sono scappati da tempo dalla stalla. Come Ascom - Confcommercio chiediamo un piano emergenziale di aiuti e sostegno per le piccole e medie imprese del centro. Non ci dimentichiamo quali sono gli effetti collaterali di una via del centro (e non solo) priva di negozi: sarà una via buia, più insicura, dove nessuno vorrà vivere né tantomeno investire".