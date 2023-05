Due giorni di festa per i 100 anni degli Scout: Forlì si trasforma in una grande 'tenda'

Prezzo non disponibile

A Forlì si celebrano i 100 anni degli Scout con una grande festa in centro storico di Forlì: oltre 2.000 ragazzi, suddivisi in 18 gruppi che coinvolgono 19 realtà parrocchiali (13 in città e 5 nei comuni del territorio forlivese). Si parte sabato alle 15 con l’alzabandiera e gli interventi delle autorità. Durante le due giornate ci saranno musica, spettacoli, incontri.

Sabato alle 18, al Teatro Diego Fabbri, don Luigi Ciotti, sacerdote fondatore dell’associazione antimafia "Libera", terrà una conferenza sul tema ‘La legalità oggi’, mentre alle 21 in Piazza Saffi ci sarà l’esibizione del gruppo musicale ‘Ariaperta’ diretto dal maestro Marco Sabiu, con gli ospiti Roberto Mercadini, Enrico Zambianchi e Cesare Pomarici. Domenica 7 maggio alle 10, sarà invece protagonista don Erio Castellucci, forlivese ora vescovo di Modena-Nonantola, che terrà una conferenza sul tema "Chiesa e giovani, istruzioni per l’uso". La due giornisi chiude domenica alle 16 con la messa officiata dal vescovo Livio Corazza.

