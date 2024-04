Una camminata educativa: 100 bambini in marcia per la terra

Una camminata educativa accompagnata da un inno speciale, lo slogan "Ci vuole un fiore!" ricordando le parole di Gianni Rodari prestate alla celebre canzone di Sergio Endrigo, che proprio quest'anno compie 50 anni dalla pubblicazione. I bambini e le bambine, dai 2 ai 6 anni d’età, accompagnati dalle maestre, partiranno dalla scuola attraversando il centro storico per raggiungere il giardino didattico - anche Centro di Educazione alla Sostenibilità - "La Cocla": qui verranno accolti dalle guardie ecologiche volontarie, sempre disponibili ad aprire l'incantevole e delicato spazio verde situato nel cuore della città. Durante il percorso verrà intonata la canzone "Ci vuole un fiore" e verranno fatti suonare dei sonagli artigianali realizzati dai genitori. La carovana distribuirà ai passanti fiori di carta di recupero, realizzati dai bimbi stessi, per sensibilizzare i cittadini sui temi del rispetto e la cura dell'ambiente. "Crescere improntati all'attenzione verso il Creato - spiegano le maestre - è quanto di più attuale e generativo si possa auspicare per i bambini e le bambine di oggi". Un' iniziativa semplice ma dal grande valore educativo per tutti, che si concluderà con un gustoso e sano pic nic sull'erba, preparata dalle cuoche della cucina interna della scuola delle suore Francescane.