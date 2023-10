Trulli e ulivi in piazza Saffi: per tre giorni arriva "100% Puglia" tra street food e intrattenimento

A Forlì arriva “100% Puglia”, il primo villaggio pugliese itinerante, che porterà i suoi ospiti a scoprire le bellezze e le bontà di una terra ricca di storia, tradizioni e cultura. Piazza Saffi si troverà immersa in un’atmosfera magica e davvero suggestiva: le strutture a forma di trullo, gli immancabili ulivi e le iconiche luminarie pugliesi saranno la cornice. Tre giornate all’insegna del cibo di strada, dei prodotti pugliesi. La manifestazione aprirà venerdì 13 ottobre dalle ore 18:00 fino alle 24.00, sabato 14 ottobre dalle 11.00 alle 24.00 e domenica 15 ottobre dalle 11.00 alle 22.30.

Durante gli orari di apertura si troveranno gli street chef con i loro gustosi piatti on the road, sia dolci che salati per accontentare tutti i palati, una selezione dibirre pugliesi, un'area tavoli e banchi di prodotti enogastronomici. Oltre al cibo non mancherà l'intrattenimento. Venerdì sera alle ore 21.30 il gruppo Tremulaterra si esibisce con musica tradizionale popolare in acustica. Sabato sera sempre alle 21.30 si esibirà invece il Collettivo Musicale In.Con.Tra.Da, con esibizioni di danza e musica folkloristiche. Domenica nel tardo pomeriggio ci sarà un laboratorio di pizzica per grandi e piccini a cura del gruppo Chora, che nsegnerà a muovere i primi passi in questa fantastica danza, mentre alle 19.30 Leo Mas, direttamente da Zelig Lab e Striscia la Notizia, regalerà un divertente spettacolo di cabaret e trasformismo.

L’ingresso all’evento e agli intrattenimenti è sempre gratuito.