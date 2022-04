Il monte Penna e la sacra foresta della Verna: escursione nei luoghi di San Francesco

Itinerario medio-facile che ci vede percorrere uno dei luoghi simbolo del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi: il Santuario e la foresta de La Verna. Si arriverà al santuario dal basso, percorrendo la prima parte del Sentiero Natura, passando per La Beccia e la “Cappella degli Uccelli” (edificata nel 1602 per ricordare un fatto narrato nei Fioretti di San Francesco).

Da lì si camminerà lungo l’anello “basso”, transitando dalla Ghiacciaia, per arrivare nei presi del Santuario da est. Poi si salirà al Monte Penna, balcone naturale di straordinaria bellezza, con una vista incredibile sulle foreste sacre, per poi scendere fino al Santuario, dove si potrà pranzare (possibilità, per chi vuole, di pranzare nel “Refettorio del pellegrino”, anche con modalità da asporto). Dopo pranzo si potrà effettuare una visita al monastero (non guidata, in autonomia), per poi ridiscendere alle auto lungo la seconda parte del Sentiero Natura.



ITINERARIO: Chiusi della Verna – Ghiacciaia – Monte Penna – Monastero – Chiusi della Verna.

PASTO: Al sacco

EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO: pantaloni lunghi, maglietta e/o camicia a maniche lunghe, felpa o pile leggero, giacca impermeabile, scarpe da trekking o comunque con suola scolpita, bastoncini da trekking, borraccia (min 1,5L)

GUIDA: Riccardo Raggi, Guida Ambientale Escursionistica (abilitato L.R ER 4/2000, professionista L.4/2013, iscritto al registro Italiano delle Guide Ambientali Escursionistiche al n° ER206, dotato di Assicurazione RC, si rilascia regolare ricevuta fiscale).

ISCRIVITI ALL'ESCURSIONE: clicca qui



Dati tecnici

Lunghezza: 7.7 km

Dislivello: +/- 490 m

Durata: 6 h

Difficoltà: Medio-Facile (T-E)

Costo adulto: 15 €

Costo bambino: 10 €

Orario & Punto Ritrovo

Ritrovo ore: 9.00