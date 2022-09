Cosascuola Music Academy festeggia i 25 anni di attività: si parte con masterclass e concerto di Scott Henderson in trio

Cosascuola Music Academy, festeggia 25 anni. Infatti l’Anno Accademico 2022/2023 sarà il 25mo anno di attività di questa importante realtà, che negli anni ha formato (musicalmente parlando) migliaia di ragazzi. Tante le novità che accompagnano questi festeggiamenti, tra cui: una sede nuova a Meldola, in Via Cavour n° 18 (presso il Palazzo Briccolani in centro), una rinnovata sede a Cusercoli e Civitella e ovviamente la sede principale a Forlì in Viale Spazzoli 51, dove nei mesi scorsi sono stati eseguiti importanti investimenti per promuovere la musica dal vivo, e dove quest inverno suoneranno gruppi ed ospiti importanti.

La Scuola di Musica di Meldola, così si chiama la nuova struttura educativo-musicale affiliata a Cosascuola Music Academy, è stata inaugurata a novembre 2021, ed ha visto un importante successo di adesioni: quasi 100 iscritti in poco meno di 7 mesi di corsi, "sono davvero un fatto importante, segno che il territorio avevo bisogno di questa attività, che in definitiva rappresenta un’alternativa allo sport e all’oratorio, e che può davvero fare tanto per “togliere dalla strada” i giovani annoiati e apparentemente senza interessi", afferma Luca Medri, fondatore di Cosascuola.

"La nostra vocazione infatti è anche sociale oltre che culturale mentre la missione è quella di organizzare corsi di musica, individuali e collettivi e progetti speciali come è successo per il corso di coro didattico che ha attirato oltre 30 cittadini ed ha debuttato il 25 agosto alla festa della Madonna del Popolo a Meldola in Piazzetta Hesperia, col nome di Coro città di Meldola, e come succederà quest'anno per i progetti Cosafolk orchestra e come ci auguriamo potrà essere per la rinascita della Meldola jazz band", continua Medri. Tutte queste attività collettive saranno grtauite per gli associati che frequenteranno i corsi individuali: "è importante sottolinearlo, perché vogliamo ritornare ad incontrarci tutti con l’obiettivo di cantare o suonare insieme, perché crediamo nel potere salvifico della musica, e crediamo che sia davvero il massimo dopo due anni di pandemia".

Gli appuntamenti

Ci sarà una settimana di Open day nelle “Cosascuole” (Forlì, Meldola, Cusercoli e Civitella) tra cui anche a Meldola: si potrà infatti partecipare gratuitamente alle presentazioni dei corsi calendarizzati, semplicemente inviando una mail o telefonando alla segreteria: tutte le informazioni su https://www.cosascuola.it/

I primi appuntamento per festeggiare insieme i 25 anni di Cosascuola, sono per martedì 20 settembre con la masterclass e poi il concerto del trio di Scott Henderson. Alle ore 17 la Masterclass si terrà a Forlì nella sede di Cosascuola. Alle ore 21 ci sarà il concerto al Teatro “A.Dragoni” di Meldola con inizio alle ore 21.

I posti sono limitati ed in esaurimento, si può prenotare a info@cosascuola.it oppure chiamando il numero 3474669855

Il trio

SCOTT HENDERSON (chitarra elettrica)

Nato nel 1954, Scott Henderson è cresciuto in un’epoca in cui il blues-rock era al suo culmine. I suoi anni musicali formativi si sono svolti nel sud della Florida, dove ha suonato nei club con tutti i tipi di band che suonano di tutto, dai Led Zeppelin a James Brown . Mentre stava imparando il suo strumento, Henderson è stato influenzato da Jimmy Page, Jeff Beck, Jimi Hendrix, Ritchie Blackmore e dai grandi chitarristi blues Albert King e Buddy Guy.

Sebbene Henderson affermi di essere più un blues-rock player, è stata l’influenza del jazz a portarlo allo stile di suonare e comporre per cui è ormai famoso. Scott terminò gli studi alla Florida Atlantic University, poi si trasferì a Los Angeles dove suonò e registrò con Chick Corea’s Elektric Band con il violinista Jean-Luc Ponty, il bassista Jeff Berlin e “Players” e per un periodo di quattro anni con Joe Zawinul di Weather Report. Henderson ha formato la band Tribal Tech nel 1984 con il bassista Gary Willis, e dopo nove album acclamati dalla critica, con il nuovo “Rocket Science” pubblicato sul marchio ESC / Tone nel novembre 2000, Henderson si è dimostrato un musicista e compositore di livello mondiale . Nel 1991, è stato nominato da Guitar World come chitarrista jazz numero uno, e nel gennaio 1992 è stato nominato chitarrista jazz n. 1 nel sondaggio annuale di Guitar Player.

Il suo primo album solista blues “Dog Party” è dedicato alle sue radici musicali, e cioè il blues, ed ha vinto il miglior album blues del 1994 in Guitar Player.Il secondo album blues di Mesa / Bluemoon Records abbina Henderson alla leggendaria cantante Thelma Houston. L’album “Tore Down House” è stato rilasciato nell’aprile del 97 e ha ricevuto quattro recensioni su Jazz Times, Guitar Player, Guitar, Guitar Shop e LA Jazz Scene Magazines. “Well to the Bone”, il terzo e più compiuto lavoro di Henderson come leader, è un disco di trio che viene attualmente suonato dal vivo dalla sua band con John Humphrey al basso e Alan Hertz alla batteria: il trio ha girato molto negli Stati Uniti, in Europa, in Sud America e in Giappone, suonando musica dagli album blues e alcune delle musiche di Henderson registrate da Tribal Tech. Scott ha anche pubblicato due album con i ” Vital Tech Tones “, una collaborazione in trio con il bassista Victor Wootened e Steve Smith alla batteria. Come spesso accade con musicisti del calibro di Scott, non è strano vederlo in tournée con giovani promesse della musica internazionale, specialmente perché mantiene il contatto con i giovani musicisti essendo docente di una tra le più importanti accademia di musica al Mondo, ovvero il Musician’s Institute di Hollywood . Scott ha scritto colonne sonore per Guitar Player, Guitar World e Guitar School Magazines. La Alfred Publishing ha rilasciato i due video didattici di Henderson; “Jazz Fusion Improvisation” e “Melodic Phrasing” su un DVD intitolato “Scott Henderson – Jazz Rock Mastery”. Da citare i Guitar Books, due raccolte delle composizioni di Henderson, disponibili attraverso Hal Leonard Publishing, così come il suo ultimo libro “Jazz Guitar Chord System”, un modo rivoluzionario per gli studenti di studiare la pluralità dell’armonia jazzistica.

ARCHIBALD LIGONNIERE (batteria)

Originario di Fontenay-Le-Comte, Francia, Archibald Ligonnière è un giovane batterista che ha collaborato con numerosi artisti. Il suo suono distintivo e di grande impatto e la sensazione di un potente groove, lo hanno portato a lavorare con Scott Henderson, Richard Bona, Scott Kinsey, Jimmy Haslip, Hadrien Féraud, Gildas Boclé, Nicolas Folmer, Axel Bauer e molti altri. Archibald ha iniziato la sua carriera in tenera età, suonando dal vivo per la prima volta a 8 anni. Ha poi sperimentato la sua prima esibizione in un jazz club all'età di 11 anni. Quando Archibald aveva 14 anni, si è trasferito a Parigi, il che lo ha portato a una vasta gamma di opportunità all'interno della città. Si è esibito numerose volte in jazz club come Le Baiser Salé e Le Caveau des Oubliettes, e in seguito ha avuto l'opportunità di suonare con una band chiamata Keltic Tales. Hanno girato a One Shot Not, un programma televisivo condotto da Manu Katché su Arte. Dopo il liceo, Archibald ha viaggiato in molti paesi diversi in Europa con la Blues Band, Big Dez e il noto trombettista francese Nicolas Folmer. Successivamente, è stato presentato a un famoso cantante pop francese, Axel Bauer, che lo ha assunto per il suo tour dal 2015 al 2017. Dopo aver suonato per molti anni con alcuni dei più grandi musicisti in Francia, Archibald sta ora lavorando e facendo tournée con famosi musicisti americani come Richard Bona, Scott Henderson e altri. Archibald sta anche lavorando sulla propria musica, componendo brani cinematografici orchestrali in uno stile musicale che fa da ponte tra classica, pop e jazz.

ROMAIN LABAYE (basso)

Nato in una famiglia di artisti, Romain ha mostrato rapidamente segni di interesse per la musica e naturalmente ha concentrato la sua attenzione sulla batteria, che lui ha iniziato a suonare all'età di 2 anni. Fin da piccolo ha dimostrato un grande talento: influenzato da Jaco Pastorius ma anche da Paul McCartney, Linley Marthe, Michel Alibo, Etienne Mbappé, Alphonso Johnson, Marcus Miller, Sting, Neil Jason, Stanley Clarke e Paul Jackson, ma anche Joe Zawinul, Herbie Hancock, The Brecker Brothers, Wayne Shorter, Al Jarreau, Chick Corea, Joni Mitchell, The Beatles, Led Zeppelin, The Police e Michael Jackson. Tra i 19 ei 23 anni ha frequentato i corsi di jazz di Rémi Biet al conservatorio della sua città natale e nel frattempo ha suonato con vari musicisti in Normandia, sia come batterista che come bassista. Nel settembre 2011 si è trasferito a Parigi per entrare nel rinomato Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, e ha frequentato i corsi di Riccardo Del Fra, Glenn Ferris, Hervé Sellin, Jeff Ballard, Scott Colley, Danilo Perez, André Ceccarelli... Nel frattempo trascorreva la maggior parte delle sue serate al Le Baiser Salé Jazz Club, dove incontrava e suonava con alcuni dei grandi nomi della scena jazz parigina come Alain Debiossat, sassofonista della band SIXUN, che gli darà il suo primo importante concerto. Dopo svariate esperienze e collaborazioni, nell'autunno del 2016, è diventato il nuovo bassista di Scott Henderson, insieme al batterista Archibald Ligonnière. Il 1° luglio 2019 è uscito il loro nuovo album, People Mover. Un nuovo album è in lavorazione e dovrebbe uscire nel 2023. Ha suonato e continua a suonare in alcuni dei più grandi Festival Jazz del Mondo ed alcuni importantissimi locali jazz.