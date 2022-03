25 anni del libro “Harry Potter": prosegue il progetto "Educare alla lettura"

Indirizzo non disponibile

Aula 29 e Associazione Orto del Brogliagliaccio promuovono il progetto "Educare alla lettura", dedicato ai 25 anni del libro “Harry Potter e la pietra filosofale”, con il patrocinio del Comune di Forlì-Assessorato Politiche giovanili e in collaborazione con APS Il mondo parla. Il progetto si rivolge a tutta la cittadinanza, agli alunni e agli insegnanti delle scuole secondarie, e a tutte le persone appassionate di Letteratura.

La prima conferenzapropedeutica alla lettura, si è già svolta il 28 febbraio in modalità webinar, con la prof.ssa Tat’jana Kasatkina, critica letteraria e scrittrice, dirigente del dipartimento di studi “F.M. Dostoevskij e la cultura mondiale” dell’Accademia delle Scienze russa. In questa prima conferenza, molto ricca di spunti interessanti, fra l'altro la professoressa Kasatkina ha osservato che "è bene che i giovani leggano il Fantasy, perché forma un modo diverso di vedere il mondo e la capacità di collaborare" e ancora che "gli scrittori fantasy spostano la nostra concezione da un mondo in cui i soggetti sono pochi, al riconoscere che intorno a noi ci sono molti soggetti".

La seconda conferenza si svolgerà, sempre in modalità webinar il 24 marzo 2022 alle ore 17.30 e sarà tenuta tenuta dalla prof.ssa Elena Mazzola, linguista e traduttrice, dirigente del Centro di cultura europea Dante di Kharkiv in Ucraina e presidente della ONG Emmaus, che accompagna giovani con disabilità o in uscita dall'orfanotrofio o dal collegio, sempre a Kharkiv.

La seconda fase espressiva e didattica prevede la lettura ad alta voce di testi tratti dai romanzi di Harry Potter. Prevede due incontri (2 ore ciascuno) per tre insegnanti e le rispettive classi, in orario scolastico, con l’attore Andrea Soffiantini e l’attrice Beatrice Buffadini. Le lezioni si svolgeranno in presenza,

nel mese di maggio, nel teatro della Fabbrica delle candele, a Forlì, Piazzetta Corbizzi 9.

Sarà possibile iscriversi gratuitamente a entrambe le Fasi del Progetto (Circolo dei Lettori/Lettura ad alta voce) oppure a una sola delle due. Per informazioni e adesioni di tutte le persone interessate, di insegnanti e alunni, scrivere all’ e-mail laboratorioaula29@gmail.com