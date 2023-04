"Dare futuro alla memoria": le iniziative del Comune di Forlimpopoli per il 25 aprile nel ricordo di Nello Bondi

In occasione del 78° anniversario della liberazione d’Italia il Comune di Forlimpopoli organizza diverse attività di ricordo e valorizzazione della memoria già da martedì 18 aprile per arrivare alla celebrazione ufficiale il 25 aprile. “Dare futuro alla memoria” è il titolo he accomuna le diverse iniziative organizzate in collaborazione con il Consiglio comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di Forlimpopoli e la sezione di Forlimpopoli dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, il Gruppo Alpini Forlimpopoli, l’Associazione Barcobaleno, LIBERA, AMI Forlimpopoli e l’Associazione Deina.

Il primo appuntamento è appunto martedì 18 aprile alle ore 20.30 nella Sala del Consiglio di Piazza Fratti con la presentazione del libro “Il coraggio delle parole sulla Linea Gotica. I volantini clandestini della Resistenza in Romagna (1943-44)” di Vladimiro Flamigni, vicepresidente dell’Istituto della Resistenza di Forlì-Cesena. Una raccolta integrale dei volantini diffusi clandestinamente nel territorio forlivese durante la guerra grazie ai quali è possibile ricostruire l’evolversi del drammatico conflitto e la rispettiva reazione da parte della Resistenza locale.

Sulla stessa linea di valorizzazione della memoria storica è il docu-film di Paolo Soglia e Lorenzo Stanzani intitolato “Il Biennio nero. Lo squadrismo in Emilia-Romagna. 1920-1922”, che tratta dell’ascesa del fascismo, e che sarà proiettato giovedì 20 aprile alle ore 21.00 al Teatro Verdi di Forlimpopoli in Piazza Fratti. Sempre al Teatro Verdi venerdì 21 aprile alle ore 21.00 la Festa d’Aprile e il concerto di Le Croque Madame. L’ iniziativa è organizzata in collaborazione con Barcobaleno, LIBERA e Ami Forlimpopoli.

La mattinata di martedì 25 aprile, giorno che verrà dedicato a Nello Bondi recentemente scomparso, memoria storica di Forlimpopoli perché protagonista dei passaggi più significativi della storia locale dal Dopoguerra ad oggi, prevede le Celebrazioni ufficiali per la Liberazione con inizio alle ore 8.30 in Piazza Garibaldi con il ritrovo del Corteo celebrativo e poi la Santa Messa nella Basilica di San Rufillo alle ore 9.00. A seguire la deposizione di una corona d’alloro alla Lapide dei Caduti per la Resistenza in Piazza Fratti alle ore 9.45, con gli interventi delle autorità. L’ultimo appuntamento è a Sant’Andrea alle ore 10.45 per la deposizione delle corone d’alloro alla Celletta di Santa Rosa, al Cippo dei Martiri e al Cippo per i caduti civili del bombardamento del 1944.