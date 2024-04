25 aprile a Sadurano: festa di primavera con escursione e musica dal vivo

Prezzo non disponibile

Il prossimo 25 aprile l’associazione Amici di don Dario organizza la Festa di Primavera a Sadurano, un’iniziativa che si pone l’obiettivo di far rivivere l’evento, che parecchi anni fa, per volere di don Dario, era un appuntamento fisso di incontro fra la Comunità di Sadurano e l’intero territorio forlivese. L’iniziativa prevede alle ore 14,30 un’escursione (con partenza e arrivo a Sadurano) su un nuovo tracciato, che si sviluppa per circa 6 chilometri toccando il Monte della Birra, il lago Favole e il bellissimo e selvaggio fondovalle, denominato Fosso di Favole, già mappato dal CAI di Forlì al numero 435A.

Al termine della passeggiata, alle 16,30, è previsto, all’interno della Chiesa di Santa Maria Assunta, il primo concerto della XXXIII edizione della rassegna Sadurano Serenade, che presenta un tema molto significativo, “Musica migrante, suoni da Cinque Continenti”. Protagonisti saranno Marco Felicioni con i suoi flauti storici ed etnici e Pino Petraccia alle percussioni e al kamalengoni, strumento a corda tradizionale dell’Africa occidentale. Nel corso dell’evento sarà aperto il Circolo ACLI don Dario Ciani “Il Grottino”.