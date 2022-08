"28/42 stream": la videopera di Massimiliano Marianni allAssociazione culturale Candischi

40 minuti di frammenti video come flusso di coscienza, di tempo e di spazio. Piccole storie, schegge ed intuizioni sviluppate in un lasso di tempo di 14 anni. Videoclip, animazioni ed esperimenti strutturali compongono la raccolta proposta in un'unica proiezione. Questa è "28/42 stream": la videopera di Massimiliano Marianni presentata martedì 9 agosto all'Associazione culturale Candischi.



Tessera associativa necessaria.