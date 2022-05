"Il baule dei ricordi": per i 40 anni di Forlì Roller una festa che ripercorre la storia del pattinaggio

Forlì Roller compie 40 anni e per festeggiarsi presenta, sabato 4 giugno, alle 20,30 uno spaccato di storia forlivese del pattinaggio a rotelle in piazza Saffi. Fondata nel 1982 con sede presso il Circlo Nuova Resistenza di via f.lli Spazzoli ha in questi 40 anni svolto una efficace attività di promozione del pattinaggio a rotelle sia per il pattinaggio corsa che per il pattinaggio artistico. Tra i fondatori Federico Guardigli - 7 volte campione del mondo - Giovanni Fabbri e Guglielmo Lonzardi. Tanti ragazzi, tanto lavoro ma anche risultati notevoli.

Dal primo tuitolo italiano posto epopea Guardigli di Emiliano Bagnoli, poi i titoli nazionali di Enrico Fabbri e Enrico Tacchinelli, ai titoli europei (Enrico Fabbri, Eleonora Rossi, Davide Postiglione, Anna Remondini e Alice Balzani) poi ai titoli mondiali (Enrico Fabbri e Anna Remondini) ai tanti titoli nazionali alle Rassegne per gruppi Uisp. Oggi Forlì Roller aggrega 210 ragazzi e ragazze, ha atleti ospiti fissi delle Squadre Nazionali (in questi giorni Alice Balzani è a Paredes in Portogallo per disputare una fase della World Cup manifestazione che la Federazione Internazionale propone itinerante in Europa, poi sud America e Asia con una super finale a Parigi palaBercy).