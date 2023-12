Cinquant'anni di musica con Vince Vallicelli: si celebra con un concerto e una targa di riconoscimento

Cinquanta primavere a cavallo sui sentieri del Blues, con Enzo Vallicelli detto Vince. Sono 50 anni di attività per il musicista forlivese, che ha iniziato col liscio e poi con il rock, assieme ad alcuni grandi protagonisti della scena italiana (Nannini e Finardi), fino ad incappare ed essere avvolto dalle spire magiche di Andy J. Forest che lo ha portato nella Louisiana ad incontrare i più grandi personaggi del blues americano.

Mercoledì 13 dicembre, presso l’Istituto Musicale Masini Vince Vallicelli omaggerà i 40 anni del mitico Naima jazz & blues club, che si stanno celebrando in questa settimana, con un repertorio tutto blues, accompagnato da Andrea Taravelli al basso, Alessandro Scala al sax, Nahuel Schiumarini alla chitarra, Mecco Guidi all'organo Hammond e special guest Sara Piolanti, con la regia di Renato Lombardi alle amplificazioni. Prima gli verrà consegnata una Targa ricordo per questi suoi 50 anni di musica in questa città.

Il richiamo delle radici è stato molto forte perciò in questo ultimo periodo Vallicelli si è calato totalmente nelle sonorità della Romagna, arricchendole però sempre con la sua anima blues, dando vita a diversi album in dialetto romagnolo e immedesimandosi in questi ultimi mesi nella storica e magica figura di Secondo Casadei, arrivando proprio qualche giorno fa ad organizzare insieme a Riccarda Casadei un grande evento musicale con relativo disco dall’emblematico titolo: “Casadei Secondo Me”, prodotto dalla Casadei Sonora. Inizio ore 21.15. Ingresso 10 euro. Info 366 151279