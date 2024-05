"52 Festival" arriva alla Fabbrica delle Candele: protagonisti sul palco i giovani musicisti

Torna il festival musicale a Forlì per band emergenti: venerdì 31 maggio, sabato 1 e domenica 2 giugno alla Fabbrica delle Candele appuntamento con 52 Festival, che vede protagonisti sul palco i giovani musicisti. Il 52 Festival ha l’obiettivo di ampliare l'offerta di musica live a Forlì con band che scrivono inediti musicali, sviluppando e accrescendo la loro arte, supportati da persone del settore audio, video e grafico.

Il festival vede come ospiti giovani band locali e non, che grazie al bellissimo palco estivo della Fabbrica delle Candele potranno portarsi a casa le riprese del live grazie a Elia Montefiori, giovane e promettente videomaker forlivese. Insieme a lui parteciperà anche Cristian Tahiri fotografo forlivese che sta avendo grande successo. Entrambi fanno parte del team Studio 52 APS, l'associazione culturale e musicale con sede in via Piero Maroncelli 52. Pietro Ghini, presidente dell’associazione Studio 52 APS e il consulente Tommaso Venturelli hanno dato vita da pochi mesi a un movimento culturale live e show a Forlì, proponendo live musicali. Il 52 Festival promuove la musica, l’amicizia e la condivisione di una passione che attraverso l’arte può e riesce a mandare messaggi positivi.

Dalle ore 17.00 a 00.00. Ingresso gratuito.