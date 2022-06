Wilma Vernocchi festeggia 60 anni di carriera: un galà Arena San Domenico con ospiti dal mondo

Era il 1962, sono passati 60 anni dal suo primo concerto davanti al pubblico di Forlì, sua città natale. Un concerto ai quali spettatori hanno partecipato senza sapere ancora che il nome del soprano Wilma Vernocchi sarebbe stato scritto nel firmamento musicale per una carriera artistica che l'avrebbe vista affermarsi su scala internazionale. Vincitrice del primo premio al 2° Word Wide Madama Butterfly Competition come "Miglior Madama Butterfly del mondo", selezionata all'Accademia di Alto perfezionamento per artisti lirici della scala, debutta al Teatro alla Scala di Milano in Elisir d'amore affiancata da artisti come Di Stefano e Bergonzi e solo qualche anno dopo, nello stesso teatro, è stata Adina in Elisir d'Amore con Pavarotti.

Diretta da maestri come Abbado, Arena, De Febbrittiis, Gavazzeni, Molinari Pradelli, Patanè, Sonzogno, Votto, ha collaborato con registi come Wallman, Strehler, Bolognini, De Simone, Maestri, Sbragia e Villar. Nell'attività teatrale è stata affiancata da artisti come Corelli, Bergonzi, Bumby, Caballè, Cossotto, Cappuccilli, Domingo, Di Stefano, Bruscanti, Labò, Panerai. Ha svolto una tornèe in oriente con Maria Callas e Giuseppe di Stefano (1973), la cui testimonianza fotografica è riportata nel libro "Callas by Callas" di Renzo Allegri (Mondadori, 1977). Alla Scala ha cantato per quindici anni consecutivi i ruoli principali presentandosi negli Enti lirici e teatri, italiani e stranieri, come il San Carlo di Napoli, il Maggio Musicale Fiorentino, l'Arena di Verona, il Comunale di Bologna, Teatri Emiliani ATER, L'Opéra di Parigi, l'Opera di Monaco, l'Opera di Zurigo, il Festival di Salisburgo, interpretando un vasto repertorio da Monteverdi all'Opera Buffa italiana,ai classici del melodramma e specializzandosi nel repertorio verista.

Per questa straordinaria carriera verrà allestita una serata di Gala all’Arena San Domenico di Forlì il 22 giugno ore 21.00, con ospiti ed esibizioni di allievi provenienti dall’Italia, Finlandia, Giappone, Cina, Repubblica Ceca, Russia e Slovenia.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni 0543 712637, bilglietteria.musei@comune.forli.fc.it