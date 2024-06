Cna festeggia i suoi 70 anni con gli Extraliscio in Piazza Saffi

CNA Forlì-Cesena festeggia il suo 70esimo compleanno con un evento speciale che si terrà venerdì 28 giugno in Piazza Saffi a Forlì. A partire dalle ore 21.30 a tutta la cittadinanza sarà offerta un’occasione di intrattenimento con il concerto della band Extraliscio. Passione, tecnica e improvvisazione tra punk da balera, techno liscio e free jazz cantautorale. È questa la ricetta degli Extraliscio, la band capitanata dallo scienziato pazzo dei suoni Mirco Mariani, insieme a Mauro Ferrara (la voce di Romagna mia nel mondo).



Come spiegano Lorenzo Zanotti e Franco Napolitano, presidente provinciale e direttore generale di CNA Forlì-Cesena: “Continuamente accanto: non è un caso che abbiamo scelto queste parole per accompagnare le celebrazioni dei nostri 70 anni. Un messaggio forte di vicinanza, alle imprese, cittadini e a tutta la comunità del nostro territorio. Essere “accanto” per noi significa appunto essere parte di una rete di relazioni preziose. In questo senso, le iniziative per il 70° sono ispirate a una volontà di restituzione alla comunità cui ci sentiamo di appartenere. Questo concerto vuole essere un omaggio di CNA ai collaboratori, alle imprese, agli amici della CNA e a tutta la cittadinanza. Una serata da passare in leggerezza e allegria in cui tutte e tutti sono benvenute e benvenuti”.



Appuntamento, dunque, venerdì 28 giugno dalle 21.30 in piazza Saffi, con la musica degli Extraliscio. È del 2020 il film di Elisabetta Sgarbi “Extraliscio – Punk da Balera”, che si è assicurato il Premio SIAE per il talento creativo e il Premio FICE-Federazione Italiana dei Cinema d’Essai a Mantova. Sempre nel 2020, gli Extraliscio hanno composto la canzone ufficiale del Giro d’Italia 103 “GiraGiroGiraGi”.



Il 2021 è stato l’anno che li ha fatti conoscere al grande pubblico, con la partecipazione al 71esimo Festival di Sanremo col brano “Bianca Luce Nera”, cui è seguito il doppio album “È bello perdersi”. Hanno firmato, scritto ed eseguito alcuni brani della colonna sonora del film di Pupi Avati “Lei mi parla ancora”. Un lungo viaggio in ascesa passato in un solo anno anche per la Mostra del Cinema di Venezia, con il filmino “La nave sul monte” di Elisabetta Sgarbi, e il Salone del libro di Torino, col loro primo libro “Extraliscio. Una storia punk ai confini della balera” (La nave di Teseo). Nel 2022 sono tornati per il secondo anno sul palco del 1° Maggio di Roma. Il suono degli Extraliscio ha incantato il pubblico fino a superare i confini italiani, incrociando tradizione e avanguardia. Nel 2023 sono stati ospiti del Sziget Festival di Budapest.