A 70 anni dalla morte due giorni per ricordare don Pippo: arriva anche proiezione del trailer di “Potevo farmi santo”

Ad ottobre sono terminate le riprese del lungometraggio “Potevo farmi santo” diretto da Romeo Pizzol e prodotto da Compagnia Bella A.P.S., OndaFilm S.r.l. e Centro di Solidarietà di Forlì. Il docu-film in questione va a raccontare, tramite interviste, la vita e le imprese del Mons. Giuseppe Prati, meglio conosciuto come Don Pippo.

Per ricordare Don Pippo nel 70° anniversario della sua scomparsa, la Diocesi di Forlì-Bertinoro in collaborazione con la fondazione Opera Don Pippo Onlus con il patrocinio del Comune di Forlì hanno organizzato due eventi per domenica 13 e lunedì 14 novembre per omaggiare la memoria del Don. Domenica, alle 19, a Santa Lucia ci sarà la messa presieduta la vescovo Livio Corazza. Il secondo giorno in Salone comunale a Forlì alle 21, verrà proiettato il trailer del docu-film e verrà presentato dal regista Romeo Pizzol, con presente tutto il cast e le due produzioni.

A supportare il progetto della realizzazione del film ci sono gli sponsor: Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e Comune di Forlì, Diocesi di Forlì, Domus Coop., La Commerciale Agricola, STC Group, Banca Mediolanum, Par.Te.Fin Srl, Zal, Ceracarta, Centro Culturale Don Francesco Ricci, Solidarietà Intrapresa e Centro Diego Fabbri.