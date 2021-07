7CentoDiDante: Michele Mirabella dialogherà tra parole e musica

€10,00 intero| €8,00 ridotto under 35, over 60 e residenti Comune di Bertinoro

Le “Conversazioni su Dante” targate Entroterre Festival tornano a Bertinoro per la terza serata dedicata alle celebrazioni dell’autore della Divina Commedia, organizzate in collaborazione con il Comune di Bertinoro. Nei Giardini della Rocca di Bertinoro, luogo eletto dal Entroterre ad arena dantesca prediletta, venerdì 9 luglio, a partire dalle ore 21.30, si dialogherà tra parole e musica sul genio e sull’eredità del grande Dante. Dopo il successo delle prime due serate di 7CentoDiDante – percorso creativo ideato appositamente da Entroterre Festival in occasione delle celebrazioni dantesche, unendo un format innovativo e divertente a un taglio di edutainment – il terzo appuntamento vedrà protagonista, accanto a Luca Damiani, l’artista di spettacolo, volto noto anche in ambito televisivo, Michele Mirabella. Sarà proprio Michele Mirabella a dare il la al concerto-conversazione, sulle note al pianoforte del maestro Cosmo Nocenzi e affiancato in un dialogo al tempo stesso colto e divertente, curioso e appassionato con la voce di Rai Radio 3, che di conversazioni se ne intende, Luca Damiani. Pugliese, Mirabella è artista e autore eclettico, regista, scrittore, sceneggiatore, attore, docente universitario e grande appassionato di viaggio. E quello di venerdì sera sarà un viaggio a tutti gli effetti, nello sterminato universo dantesco, mai scontato e sempre pronto a sorprenderci.



