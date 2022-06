Storie da raccontare e memorie da condividere in "900 cartoline" e visita guidata all'ex Caproni

"900 Cartoline". Questo il titolo dell'evento programmato per martedì 21 giugno a partire dalle ore 19.30, presso le Ex Gallerie Caproni a Predappio. La sera del 21 giugno sono previste varie iniziative: una visita guidata alle Ex Gallerie Caproni, a cura dell’Università di Bologna, un reading musicale con Laura Sciancalepore e l’accompagnamento dei Musicanti Improvvisi, un collettivo musicale protagonista anche del concerto che seguirà l’intervista allo scrittore Carlo Catani, esperto di sostenibilità e consulente eno-gastronomico, che presenterà il suo libro “Tempi di recupero”. Saranno presenti, inoltre, punti di ristoro e degustazione vini.