Torna a Forlì il "900fest", quest'anno dedicato a "Democrazia, periferie"

A fine ottobre torna il "900fest", quest'anno intitolato “Democrazia, periferie”, in cui si parlerà, tra l'altro, di centro e periferia, di comunità democratica e azione politica, del destino delle città dopo la pandemia e di ritorno dello Stato.

Quest’anno la rassegna si aprirà mercoledì 27 ottobre alle 16.30 al Salone comunale di Forlì con un focus sulla questione “centro e periferia” che la pandemia e ora il PNRR hanno riportato al centro del dibattito. Ne parleranno Anna Maria Poggi, Marco Cammelli e Fulvio Cortese. Alle 20.45, Fabrizio Barca e Piero Ignazi discuteranno di società, associazionismo e partiti.

Giovedì 28 ottobre, al mattino, verrà presentato il volume di Rosalyne Chenu “In lotta contro le dittature. Il Congresso per la libertà della cultura, 1950-1978”. Dialogheranno con l’autrice Cesare Panizza e Alessandro?Giacone.

Alle 16.30, si terrà un incontro con Massimo Teodori, Roberta de Monticelli ed Ernesto Galli della Loggia sull’antitotalitarismo in Italia nel Secondo dopoguerra; in serata verrà proiettato il documentario sul padre del community organizing intitolato “The Democratic Promise: Saul Alinsky and his Legacy”, documentario di Bob Hercules e Bruce Orenstein presentato da Marianella Sclavi.

La mattina di venerdì 29 ottobre, dalle 9.30, sarà dedicata alla figura di Saul Alinsky, con l’incontro tra Marianella Sclavi, Mattia Diletti, Alessandro Coppola e Diego Galli. Nel pomeriggio Michael Walzer dialogherà con Elisabetta Galeotti e Anna Lombardi sul tema “Azione politica. Guida pratica per il cambiamento”. A introdurre e coordinare la sessione sarà Michele Battini. Venerdì sera Miro Gori introdurrà “Dio delle zecche: storia di Danilo Dolci in Sicilia”. Un documentario del 2015, diretto da Leandro Picarella e Giovanni Rosa, che racconta la figura e la storia di Danilo Dolci attraverso il viaggio che il figlio più giovane, En, percorre dalla Svezia, paese in cui è cresciuto, fino in Sicilia.

La mattina di sabato 30 ottobre, dalle 9.30, verrà affrontato un tema di grande attualità: come ripensare le città dopo la pandemia, e in particolare come coniugare, anche alla luce delle esperienze di Parigi, Barcellona e Milano, benessere dei cittadini, salute pubblica, lotta al cambiamento climatico e bisogno di comunità. A “Le città dopo la pandemia” parteciperanno Cristina Tajani, Michele D’Alena, Andrea Membretti e Ivana Pais. Nell’incontro conclusivo, dalle 16.30, si parlerà di come la crisi sanitaria e la corsa ai vaccini, l’emergenza economica e lavorativa e ora la necessità di una forte e rapida ripresa abbiano rilegittimato l’azione pubblica, ma al contempo messo in evidenza le molte insufficienze di questa organizzazione produttiva e sociale. Del “ritorno dello Stato”, e in generale di come ripensare un rinnovato rapporto tra pubblico e privato, capace di valorizzare le esperienze della società civile attiva e il ruolo dei corpi intermedi, discuteremo con Salvatore Biasco, Silvia Giannini, Maria Cristina Marcuzzo e Michele Salvati.

Tutte le conferenze si terranno presso il Salone comunale di Forlì e l’accesso a tutte le iniziative, sempre gratuito, sarà condizionato come da DL 23/07/2021 n. 105 al possesso di Green pass o di certificato negativo di un test molecolare o antigenico rapido.

