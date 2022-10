900fest: per la seconda giornata affondo storico sul Fascismo, a cent'anni dalla Marcia su Roma

Seconda densa giornata, giovedì 27 ottobre, per il 900fest - Festival di Storia del Novecento, in programma a Forlì fino a sabato 29 ottobre.

A partire dalle ore 9.30, a Palazzo Romagnoli, quattro autorevoli storici si confronteranno sul tema Mussolini e la Romagna. La Storia e le storie.

Nello specifico: Domenico Guzzo proporrà la relazione I tre amici-nemici della vallata: Mussolini, Arpinati, Bombacci; Brunella Dalla Casa presenterà l’intervento Dallo squadrismo della prima ora alla scelta antifascista. La vicenda di Leandro Arpinati; Giovanni Tassani racconterà la vicenda di Due diplomatici all’avvento del fascismo: Raniero Paulucci di Calboli e Giacomo Barone Russo mentre Dino Mengozzi porterà un contributo su Il primo antifascismo in Romagna: l’Uli, il Pil e i Generali inglesi.

Doppio appuntamento nel pomeriggio, a partire dalla grande domanda Come è potuto succedere? Alle ore 15.30 Matteo Lo Presti proverà a rispondere prendendo spunto dal volume di Ernesto Rossi I padroni del vapore e il fascismo, mentre alle ore 16.30 Michele Finelli coordinerà un dialogo tra Paola Salvatori e Giovanni Scirocco a partire dal titolo-tema Neutralismo, interventismo e avvento del fascismo. In serata, alle ore 20.45, prima nazionale alla Sala San Luigi di Forlì per Spell your name (2006, 90’) di Serhii Bukovskyi, docufilm prodotto da Steven Spielberg e Victor Pinchuk realizzato con testimonianze raccolte nell’Usc Shoah Foundation Institute Archive e con materiali girati nell’Ucraina contemporanea.

Ingresso libero e gratuito a tutti gli appuntamenti. Info: info@alfredlewin.org, 0543 36698, https://900fest.com/. Programma completo: https://900fest.com/programma-di-900fest-2022/.