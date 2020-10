900fest: annullati gli incontri in presenza. In streaming la lezione di Roberto Balzani

In base alle ultime direttive del Governo, la direzione del 900fest di Forlì si vede costretta ad annullare tutti gli incontri in presenza previsti nella edizione 2020, rimandandoli al prossimo anno.

Viene confermata invece la lezione magistrale del Prof. Roberto Balzani "Giuseppe Mazzini, i doveri e la comunità", che mercoledì 28 ottobre alle ore 16 verrà trasmessa in streaming sul canale YouTube della Fondazione Alfred Lewin e sulla pagina Facebook di 900fest.

Tra gli altri eventi del festival sono confermate le due proiezioni dei documentari: mercoledì 28 ottobre quello su Adriano Olivetti “Città dell'Uomo” (di Andrea De Sica), presentato da Alberto Saibene (storico) e giovedì 29 ottobre quello su Saul Alinsky “The Democratic Promise: Saul Alinsky & His Legacy” (di Bob Hercules), presentato da Marianella Sclavi (sociologa), alle ore 20.30, presso la Sala San Luigi, in Via L. Nanni 14, a Forlì.

Confermato anche il concerto “Libertà e malinconia” con Paola Sabbatani (canto), Roberto Bartoli (contrabbasso), Tiziano Negrello (contrabbasso) e Daniele Santimone (chitarra) che si terrà venerdì 30 ottobre alle ore 20.30 presso la Sala San Luigi, in Via L. Nanni 14, Forlì.

Per partecipare è necessario compilare un’autocertificazione, inoltre si consiglia di effettuare la prenotazione tramite mail scrivendo a: info@alfredlewin.org o tramite sms o whatsapp al numero 339 1135921.