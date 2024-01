Sfilata di carri, maschere e show danzanti: torna il Carnevale dell’Aeroporto

Giunge alla 55esima edizione il Carnevale dell’Aeroporto. Domenica 21 gennaio, a partire dalle 15, carri allegorici e gruppi mascherati attraverseranno il quartiere Ronco. L’evento, patrocinato dal Comune di Forlì, è organizzato dal Quartiere Ronco, in collaborazione con la Parrocchia Santa Rita in Ronco. Il pomeriggio di festa sarà animato da musica, maschere, coriandoli e tanto divertimento per grandi e piccini. Ci saranno anche spettacoli danzanti e punti ristoro. La partenza avverrà dalla Parrocchia di Santa Rita in Ronco, V. Carlo Seganti 54.