La musica accompagna l'alba: alla Rocca di Bertinoro col Concert Jouet

Entroterre Festival propone domenica 2 agosto, alle 5:58 del mattino, un’alba speciale. Per i più mattinieri appuntamento presso il Cortile della Rocca di Bertinoro, per incominciare la giornata in compagnia del suono bislacco del Concert Jouet. Un appuntamento dal divertimento garantito grazie alla bravura e assoluta qualità di Paola Lombardo- voce, Paola Torsi – violoncello. Con la regia di Luisella Tamietto e la consulenza artistica e scenica di Nicola Muntoni.

L’approssimarsi diventa la regola., l’arrangiarsi l’assoluta normalità, ma d’altronde quando ci si sente pronti per un ‘esibizione? Concert jouet è uno spettacolo teatrale e musicale bislacco che unisce musica, fisicità, e comicità in un equilibrio costantemente in pericolo. Esordisce nel marzo 2016 ottenendo da subito successo di pubblico, assicurandosi così una ricca stagione di esibizioni effettuando nel 2017 piu’ di 40 repliche . Selezionato al ToFringe del 2017 , ha vinto nel gennaio 2018 il premio del pubblico del Teatro de L’inutile di Padova , premio sovvenzionato dalla Cassa di Risparmio del Veneto. Agile senza bisogno di scenografie complesse, si adatta a numerosi ambienti.

L’evento si inserisce nell’ambito della rassegna Albe Ridenti, ambientata sulle prime colline romagnole, poco distanti dalla costa. Luoghi suggestivi, terrazze naturali ideali per contemplare, al sorgere del sole, tutta la Riviera. A seguire sarà offerta colazione al pubblico. Tenuto conto delle misure di sicurezza imposte dal Covid-19, è consigliata la prenotazione per consentire una migliore gestione degli spazi. Per prenotazioni (fortemente consigliate): https://www.ticketsms.it/event/OoPkjTOx