Forlimpopoli fa cantare l' Australia: nell'arena di piazza Fratti torna il Didjin’oz Festival

Forlimpopoli fa cantare l' Australia, questa è la traduzione dallo slang australiano di Forlimpopoli Didjin’oz giunto quest'anno alla 19esima edizione, nell'ambito di Entroterre. Il Festival internazionale del Didgeridoo, arte, cultura, suoni antichi moderni dall' Australia quest' anno si terrà il 9 e 10 luglio in piazza Fratti, ovvero nell'arena della Rocca trecentesca della cittadina Romagnola. Come sempre il protagonista del festival è il Didgeridoo, lo strumento tradizionale degli aborigeni australiani. Tanti saranno gli artisti ospiti internazionali interpreti di musica suonata col didgeridoo. Venerdì 9 saliranno sul palco nell' ordine: Marghe Didjeridarth (Urbino) vincitrice del contest 2020, Riccardo Moretti aka TribalNeed (Modena/Città del Capo/Berlino) e Rudi Delabre aka Zalem dalla Francia.

Sabato 10 invece ci saranno, da Udine/Australia il duo Carta – O’Loughlin, da Pisa Jacopo Mattii e dalla Francia il duo Saadji. Oltre alle due serate ricche di concerti, tante saranno le attività collaterali: gli immancabili workshops degli artisti durante la

giornata del sabato e della domenica mattina, il contest per suonatori di didgeridoo emergenti sul palco off, il mercatino artigianale di oggettistica etnica e strumenti musicali e confermata, come anno scorso, la collaborazione col Museo Archeologico "T. Aldini" (all' interno della Rocca) con esposizione di Didgeridoo tradizionali, Bark Painting (dipinti su corteccia aborigeni) e mostra fotografica. I concerti avranno inizio alle 21, l'Area market venerdì dalle 17 alle 24 e sabato dalle 16 alle 24. Il museo archeologico sarà aperto venerdi e sabato dalle 20 alle 23. E’ consigliato acquistare il biglietto in prevendita su www.ticketsms.it. Tutte le info consultabili sul sito www.didjinoz.com e pagina Facebook e Instagram.

"Siamo orgogliosi come città ed amministrazione comunale di Forlimpopoli - sottolineano il sindaco Milena Garavini e l'assessore alla cultura Paolo Rambelli - di ospitare anche quest'anno un evento musicale di rilievo internazionale come il Didjin’oz che unisce la nostra vocazione per la musica popolare con l'apertura ed il dialogo culturale a livello internazionale. Un grazie quindi agli organizzatori dell'associazione OfficinaIdee e di Romagna Musica per il particolare impegno profuso in un anno complesso come questo e un invito a tutti gli amanti della musica dal vivo a venire ad assistere ad un evento unico a livello europeo".

