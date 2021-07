Tra musica, spettacoli e magie di colori: arte di strada protagonista, tornano in centro i buskers

Musica, arte, spettacoli, suoni, magia e colori per due giornate all’insegna degli artisti di strada e di un nuovo modello di offerta turistico-culturale. Il 21 e 22 luglio il centro storico di Forlì, dalle 18 alle 24, si anima di musicisti, danzatori, acrobati e mangiafuoco. L’evento, promosso e realizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale Teatro delle Forchette e patrocinato dal Comune di Forlì, si inserisce in un ventaglio più articolato di eventi e manifestazioni volte alla valorizzazione del centro storico forlivese.

"Si tratta di due giornate assolutamente inedite per Forlì, dedicate alla musica e all’atmosfera travolgente degli artisti di strada. Nel cuore pulsante della nostra città - spiega l'assessore con delega al centro storico, Andrea Cintorino - si alterneranno le esibizioni di musicisti, danzatori, acrobati e fuochisti. Il Festival rappresenta una grande occasione di ripartenza per la nostra città".

"La cultura, l’arte e la musica ci offrono importanti momenti di socialità dopo le restrizioni di quest’ultimi mesi - prosegue Cintorino -. Momenti che dobbiamo vivere in sicurezza, usando il buon senso, ma che diffondono un grande messaggio di speranza. La kermesse che ci attende nei prossimi giorni non è soltanto una sfida dal punto di vista turistico-culturale e un esempio di valorizzazione dell’espressione artistica on the road, ma è anche un’importante occasione di rilancio per le attività commerciali del nostro centro storico dopo le difficoltà causate dal covid".

