"Il Re degli anni sessanta": da Albano a Little Tony, una serata con il cantante Giacomo Gherardelli

In Piazza delle Erbe appuntamento con Giacomo Gherardelli, "Il Re degli anni sessanta". Il noto cantante forlivese si esibirà sabato 3 settembre a partire dalle 20, con possibilità di prenotare tavolo e cena. L'appuntamento è organizzato da "Nati a Forlì", Panificio e "La Sosta". Ad affiancare Gherardelli ci sarà la compagna Sara Sansaro. Nel corso della serata verrà proposto un repertorio degli anni Sessanta, Settanta e Ottanta, con i brani che hanno fatto la storia della musica italiana: da Albano a Little Tony, passando dai Pooh ai Nomadi. L'artista è anche conosciuto per la sua comicità, intrattenendo gli spettatori con barzellette in dialetto romagnolo.