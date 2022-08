L'esperienza del "Long Train Running" chiude la stagione di "Fabbrica Estate 2022"

Dopo le due serate dedicate ai Giovani Cantautori e alle Band forlivesi, venerdì 2 settembre il calendario eventi Fabbrica Estate 2022 si chiude con il terzo incontro musicale del ciclo "Giovani Talenti in Fabbrica". Sarà un serata che prenderà spunto dal progetto Long Train Running, curato dall'Associazione Culturale Demodé, che verrà presentato con un docufilm e interventi musicali dal vivo dei giovani protagonisti: Beatrice Maltese, Alessandro Farneti, Luca Casadei, Michele Guidotti, Elisa Malpezzi, Niccolò Lopez, Alessandro Verna, Daniele Ciola, Riccardo Fontana.

Long Train Running è il progetto dell'Associazione culturale Demodè, ideato da Andrea Marelli, che ha come scopo mettere al centro i giovani talenti musicali e artistici della fascia di età compresa tra i 15 e i 25 anni. Nel mese di febbraio è iniziata questa avventura che, nella sua prima tappa, ha visto cinque musicisti provenienti da tutta Italia, seguiti da tre giovanissimi tecnici video e foto, salire su un treno per raggiungere una meta a loro precedentemente sconosciuta: Norimberga, con tutta la sua storia. Una volta giunto nella città tedesca, il gruppo di artisti ha dato vita a tanti piccoli live acustici nelle varie piazze e vie del centro.

La peculiarità del progetto è che i ragazzi non si conoscevano tra di loro e hanno quindi sviluppato il loro interagire durante il viaggio di andata di circa venti ore. A Norimberga hanno deciso le varie scalette e hanno potuto partecipare ad alcuni incontri formativi con artisti di fama internazionale. A coadiuvare il viaggio c'erano Diandra Danieli e Andrea Marelli, due nomi noti nel mondo della musica, che operano in progetti giovanili e in accademie di musica. I ragazzi hanno poi fatto tappa a Monaco di Baviera e Venezia per concludere il viaggio, dando vita ad altri mini live. Tutta l'esperienza è stata ripresa 24 ore su 24 ed è diventata un docufilm che verrà proiettato su un grande schermo la sera dell’evento alla Fabbrica delle Candele.

Nel mese di agosto, il progetto ha vissuto poi la sua seconda tappa, presso un eremo nel cuore dell'Appennino tosco-romagnolo. Questo secondo appuntamento è durato una settimana e ha visto altri tredici giovani artisti sconosciuti tra loro, provenienti nuovamente da tutta Italia, mettersi alla prova con il mondo della produzione musicale. Nella serata del 2 settembre presso la Fabbrica delle Candele di Forlì, questi due gruppi racconteranno la propria esperienza tramite contributi video e piccole testimonianze, concludendo la serata con musica suonata e cantata dal vivo.

L'ingresso è gratuito. Apertura cancelli ore 20.30. Inizio evento ore 21.15. I posti sono numerati, è consigliata la prenotazione collegandosi alla piattaforma online: icos.comune.forli.fc.it. Info: infoupg@comune.forli.fc.it Tel.: 0543 712 833 – 712 112