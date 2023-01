"Ballando sull’orlo del baratro ovvero L’epoca dell’Antropocene": Luciano Paganelli espone al Maf

"Ballando sull’orlo del baratro ovvero L’epoca dell’Antropocene" è il titolo della mostra di Luciano Paganelli allestita al Museo Archeologico di Forlimpopoli dal 14 al 29 gennaio. In mostra una grande opera, costituita da diversi pannelli, per riflettere sulle sorti dell’umanità in questo drammatico momento storico. La riflessione dell’artista, attento osservatore del proprio tempo, lo porta a concludere che stiamo appunto ballando tutti sull’orlo del baratro, raffigurando l’umanità in un sorta di “Danza macabra” d’attualità.

Il grande dipinto (200 x548 cm) è formato da sette pannelli, con una forma geometrica quadrata che si accosta ad una rettangolare e uno spazio neutro dove il visitatore, specchiandosi, può unirsi al racconto artistico in cui appaiono 19 personaggi, chiusi ciascuno nel proprio isolamento pur essendo insieme. A corredo dell’opera saranno esposti numerosi studi che conducono il visitatore alla comprensione della genesi e dello sviluppo di questo grande dipinto e ai suoi colti riferimenti. Numerosi sono infatti ile “citazioni” che si possono percepire dall’opera di Paganelli - da Kirchner a Guttuso, da Mondrian a Cezanne, a Emilio Vedova - come sottolinea nella presentazione il curatore della mostra Paolo Degli Angeli. L’ esposizione, per l’argomento che traspare dall’opera, ci propone un interessante appuntamento con l’arte come interprete e messaggera di impegno civile.

Note sull'artista

Luciano Paganelli, cesenate, ha una lunga storia artistica di esposizioni personali e di partecipazioni a collettive. Tra gli ultimi allestimenti ricordiamo nel 2020 Odisseo a cura di Orlando Piraccini e nel 2022 a cura di Paolo degli Angeli Un dono per Maria di Magdala entrambe alla galleria A Casa di Paola a Forlimpopoli. Nel 2014 è stato protagonista di Artisti per Malatesta Novello Signore di Cesena alla Nuova Malatestiana e l’anno seguente alla Galleria del Ridotto ancora a Cesena di Oltre l’Anamorfosi. Ha esposto anche a Ferrara, a Lugo, a Sarsina, a Brisighella, a Cervia.

L'inaugurazione

L’inaugurazione di Ballando sull’orlo del baratro ovvero L’epoca dell’Antropocene è prevista per sabato 14 gennaio alle ore 16.45 alla presenza dell’artista, della sindaca del Comune di Forlimpopoli Milena Garavini, dell’assessore alla Cultura Paolo Rambelli e del curatore della mostra. L’allestimento gode del Patrocinio del Comune di Forlimpopoli e fa parte della programmazione culturale del Comune presso il Museo. Gli orari di apertura del MAF – Museo Archeologico (Piazza A. Fratti n. 5) nel mese di gennaio sono i seguenti: giovedì 9.30 – 12.30 / sabato e domenica 15.30 – 18.00