Un viaggio tra natura ed enogastronomia: torna la Magnalonga Forlivese

Il 17 settembre si terrà la Magnalonga Forlivese, organizzata dall'Asd Villagrappa e dal Comitato Asi di Forlì-Cesena con il Patrocinio del Comune di Forlì, è una passeggiata non competitiva di 11,5 chilometri e di 18,5 chilometri adatta a tutti. Quest’anno, oltre al giro della prima edizione, è prevista una variante “strong” per cittadini più allenati. I due percorsi prevedono diversi punti di ristoro in comune tra cui quello principale all’Agricampeggio La Friulana. La variante lunga del percorso classico vuole incontrare i gusti dei più allenati e degli sportivi che così potranno unire l’ attività fisica del week end a momenti di assoluta socialità e svago in compagnia di amici e parenti.

La magnalonga Forlivese è per tutti i percorsi un viaggio tra natura ed enogastronomia del territorio pedecollinare Forlivese, tra collina e città. I partecipanti si fermeranno nelle varie tappe previste per consumare prodotti e vini della zona. La manifestazione è prevista per domenica 17 settembre. In caso di maltempo posticipata al week end successivo (domenica 24 settembre)

"Abbiamo voluto realizzare un evento che potesse mantenere un costo di partecipazione alla portata di tutti. Quest’anno forniremo come gadget omaggio una t-shirt tecnica traspirante adatta alla pratica dello sport - spiegano gli organizzatori -. La zona di Villagrappa, individuata per la presenza di strade di campagna poco trafficate e a tratti anche sterrate offre il contesto giusto per una giornata in famiglia all’insegna dello sport e del divertimento. Dopo il Covid è stata riscontrata una sana abitudine, sempre più diffusa nella popolazione Forlivese, alla camminata all’aria aperta".

"Abbiamo voluto intercettare questa nuova sensibilità offrendo a tutti i Forlivesi un contesto di natura e aria pulita in cui ammirare e visitare le bellezze che il nostro territorio offre - proseguono -. La presenza di aziende e attività locali dislocate in punti strategici della zona ha consentito di realizzare un percorso studiato e pensato per rispondere alle esigenze anche e soprattutto della famiglia. I bambini dovranno riscoprire, insieme ai propri genitori, la bellezza di trascorrere del tempo in una fattoria, tra animali e giochi in legno antichi, o di vivere l’esperienza di trascorrere del tempo in una tenda degli indiani a pochi passi dal centro abitato. Mangiare con gusto prodotti tipici locali, bevendo del buon vino, riposando tra una tappa e l’altra e ammirando le bellezze di una realtà di pace ed armonia".

"Oltre che per la famiglia l’evento, grazie agli intrattenimenti musicali e non solo, acquisirà un taglio giovane e vivace. In alcune tappe verranno realizzati spazi dedicati ad attività capaci di coinvolgere tutti grandi e piccini - concludono -. Una storica attività di volontariato degli abitanti di Villagrappa e dintorni impegnati offriranno il giusto terreno di partenza per la realizzazione di un evento che vuole ambire ad essere un grande evento per tutta la città. Verranno coinvolte associazioni e gruppi di volontariato e tutti coloro che consentano una gestione accurata ed in sicurezza di un evento così partecipato".

PROGRAMMA

ORE 9.00 – RITROVO & RITIRO MATERIALE – Presso Area Parrocchiale di Villagrappa

ORE 9.30 – PARTENZA

DALLE ORE 12.30 – PRANZO (Tappa Agricampeggio la Frulana)

ORE 18.30 – TERMINE MANIFESTAZIONE

PERCORSO FAMIGLIA - 11,5 km (tracciato rosso)

1° TAPPA – Fattoria la Capanna del Drago. Visita al Museo del Plaustro. Visita alla Capanna e alla fattoria con animali e percorsi culturali. Laboratorio bambini e attività ludico – ricreative. Stand con Biscotti (Azienda Ghirelli) e Bevanda.

2° TAPPA – Gazebo sulla Via Framonta. Punto ristoro attrezzato con WC. Frutta secca della Ditta “La Forlivese” di Villagrappa e bevanda. Trucca bimbi e animazione.

3° TAPPA – Agricampeggio la Frulana. Menù del pranzo dalle ore 12.30: Pasta pomodoro e forma (sezione Alpini di Forlì) Salsiccia (Macelleria Bonduri), Contorno di misticanza, pane (Forno Rossi di Villagrappa) e Vini in bottiglia (Azienda I Sabbioni di Dino Zoli). Area attrezzata con WC, Musica con il gruppo I BRILLANTI SPARSI, Area gioco bimbi attrezzata e gestita dalla APS NONNO BANTER 57′, area gioco con calcio balilla (ASD Sport Calcino) e selfie Shoot. Possibilità di svago e relax in un contesto di natura e panorama mozzafiato con vista dall’alto della nostra meravigliosa città di Forlì.

4° TAPPA – Chiesa di Castiglione. Gazebo con Gelato artigianale in coppetta (Azienda Magic Gel di Roncalceci) e del buon Vino Albana (Azienda Balducci di Villagrappa) Area gioco Bimbi con animazione a cura di MAGO CONRAD, Musica & Prove di tiro con l’arco in compagnia della A.S.D. FRECCE DI ROMAGNA, MOSTRA e relativa presentazione (ore 14.45 e ore 15.45) sui rifugi di Castiglione a cura di Franco Valbonesi (APS Amici di Castiglione),Pesca alla ruota della fortuna con la Villagrappa A.S.D.

5° TAPPA – Azienda Ghirelli. Visita dell’Azienda e degustazione prodotti: Degustazione Biscotti, Pane con olio, Pane con Marmellata e Vino – tutti prodotti della stessa Azienda Ghirelli di Villagrappa.

6° TAPPA Azienda “Rio del Sol” – Area gioco, Musica, selfie e Relax. Degustazione bicchiere di frutta fresca di stagione della stessa Azienda Rio del Sol.

PERCORSO SPORTIVI - 18,5 km (tracciato rosso con variante 1 segnata in azzurro)

