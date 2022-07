Risate e musica con Maria Pia Timo e Mirko Casadei: all'Arena San Domenico lo show comico-musicale "Il Ballo"

Affiatati, come quelle coppie che volteggiano nei Dancig della Pianura Padana, Maria Pia Timo e Mirko Casadei con la sua Popular Folk Orchestra, saranno protagonisti, giovedì 11 agosto alle ore 21.15 all’Arena San Domenico di Forlì, di "Il Ballo", show comico-musicale scritto da Roberto Pozzi. Uno spettacolo in cui mescoleranno canzoni e brani comici sull’immaginario del mondo delle balere, classici che sarà impossibile non cantare tutti assieme e storie e segreti degli evergreen di questo genere musicale, un tempo bistrattato ma oggi riscoperto ed apprezzato anche dalle nuove generazioni.

"Il Ballo" nasce dall’incontro tra la Mirko Casadei Popular Folk Orchestra, erede della famosa dinastia musicale e Maria Pia Timo, icona della romagnolità al femminile e porta in teatro la storia del liscio ripercorrendo l’evoluzione sociale delle ultime generazioni, attraverso quello di coppia, dagli inizi della Romagna rurale di Carlo Brighi, poi nell’Italia del dopoguerra di Secondo Casadei, passando per i successi nazionali di Raoul, fino alle discoteche ancora semichiuse del presente.

Uno spettacolo che vuole raccontare, attraverso i cambiamenti del ballo, in maniera solare la terra di Romagna, tra le cartoline alla “Ciao Mare” della riviera e il lato umoristico del divertimentificio full optional di oggi, celebrando un mondo fatto di locali, mode, successi, fatiche, alti e bassi, e soprattutto la voglia di ballare e di allegria del suo popolo, mai stanco e sempre in giravolta.

